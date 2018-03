Fragen und Antworten zu Die Urbz - Sims in the City

Fragen

1 Antwort Sachen verkaufen/loswerden urbzdiskret am 28. Februar 2018 um 16:58

Wie bekommt man Sachen wie Spleißerinsel-Pläne, Zettel oder Charakter-Gemälde aus dem Inventar?

1 Antwort Kann ich Die Urbz auf dem 3ds spielen? Fawah am 20. Januar 2018 um 14:54

Und zwar, wollte ich mal wieder Die Urbz spielen und konnte nichts im Internet finden ob es gehen ...

1 Antwort Wie kann ich die Wohnung wechseln? prof-max am 01. Februar 2016 um 20:18

Hallo Ihr, Wie kann ich bei urbz die wohnung wechseln, sodass ich nur die Beue bezahlen muss ? ...

4 Antworten Karten kontrollieren und letzter auftrag von ... leonichsolustig am 15. September 2015 um 17:12

Hey, ich habe ein Problem bei Auftrag 3. Ich habe ...

keine Antworten Affentheater Dina-Smile-Girl am 23. August 2015 um 11:54

Hi Leute? Ich hab eigentlich alles geschafft bis auf eine Rufmission Affentheater befördert werden!? ...

3 Antworten Ruf 2 erreichen. aznna am 06. August 2015 um 19:25

Mein ruf ist gerade bei 16% Was brauche ich für ruf 2? Habe die Aufgabe noch nicht erreicht. Glaube ...

1 Antwort hilfe, komme bei darius nicht weiter! suchti_0 am 05. August 2015 um 13:18

Bin gerade bei auftrag 3.3 und egal was ich zu darius sage es ist immer das falsche und er kommt bei ...

keine Antworten Bewache den Friedhof Darius lelimaus111 am 25. Mai 2015 um 12:13

Hallo liebe Community, ich habe mal wieder meinen Nintendo ausgegraben und spiele momentan wieder ...

1 Antwort mixer gisimosami am 24. Mai 2015 um 16:35

Wo bekomme ich den mixer her?

1 Antwort einrichtungsgegenstaende gisimosami am 23. Mai 2015 um 19:11

Wo kann man die einrichtungsgegenstaende aus dem katalog kaufen?

1 Antwort crystal gisimosami am 23. Mai 2015 um 18:59

Ich muss die mission fuehre crystal in die stadt aus,machen aber immer wenn ich sie einlade,ist sie ...

1 Antwort wo finde ich carola schnell ? gisimosami am 23. Mai 2015 um 18:56

wo finde ich carolina schnell ? ich komme bei der mission nicht weiter

5 Antworten Ich bräuchte eure Hilfe bitte ! handballll am 16. April 2015 um 10:07

Ich habe ein Problem mit Auftrag 3.4 ich habe es zwar geschafft den Ruf 2 zu erreichen aber ich ...

2 Antworten Xixxel club Zockergirllena01 am 07. April 2015 um 22:19

wie komme ich in diesen club rein ?

