Fragen und Antworten zu Disaster: Day of Crisis

Fragen

2 Antworten lohnenswert BadShadow21 am 10. Oktober 2011 um 19:31

Hi möchte mir das spiel hollen aber bin mir net sicher wie findet ihr es und was macht man im spiel ...

1 Antwort Cheats Oliver2000 am 14. September 2011 um 14:51

Gibts Cheats Für z.b. Unendlich leben

1 Antwort Geiheime Gegenstände Daniel543 am 05. Februar 2011 um 09:07

was sind geheime gegenstände und wo findet man sie?

2 Antworten Disaster Day of Crisis Wii - Bitte um Hilfe bei ... Mario100 am 04. August 2010 um 16:20

Hallo, ich habe ein großes Problem bei Disaster ...

1 Antwort Gattling gun Florian12 am 02. Mai 2010 um 17:22

wo is der typ für die gattling gun?

2 Antworten Voll aufrüsten Marmeladenglas am 08. Februar 2010 um 20:47

kann man z.B. die waffe volcano noch weiter aufrüsten damit sie stärker wird? wenn ja wie?

2 Antworten Unschaffbar Marmeladenglas am 06. Februar 2010 um 20:59

Am ende des spiels bekommt man ein ticket zum weltall und dort soll man einen Meteoriten zerstören ...

1 Antwort Volcano? Buson-the-Killer am 06. Februar 2010 um 20:44

Wie bekomm ich die volcano, in den tipps ist das blöd beschrieben. thx im vorraus

2 Antworten 2. Schießerei... komm nicht weiter Chrisxxxx am 01. Februar 2010 um 10:47

Hallo, bin gerade mal beim 2. Level und habe die Schießerei an der Treppe. Unten sind 2 Typen, ich ...

1 Antwort Ich komme nicht weiter!ist dringend! Pokefunky am 10. Januar 2010 um 09:32

Ich bin bei dem level wo der Wind so stark ist und ich mich dahinter verstecken soll. Wenn ich beim ...

2 Antworten Muss/Kann man viel ballern? gelöschter User am 29. Dezember 2009 um 15:09

hi, wollt fragen ob man viel schießen ann oder andere killen muss, thx im vorraus

4 Antworten Kann das Spiel was..?!? _Maaaniii_ am 29. Dezember 2009 um 11:23

Ist das Spiel es wert es sich zu kaufen..?!? Überlege schon so lange darüber...

1 Antwort eric(ticketmann) nemo63 am 16. Dezember 2009 um 15:49

weiß jemand wo alles der eric ist?

1 Antwort disaster ertauschen ? bluelink754 am 20. September 2009 um 11:38

ich hab mir die metroid prime trio gekauft,hatte den dritten teil aba schon.ich hab mir überlegt ob ...

4 Antworten Ich Frage noch mal. Gamefreakx3 am 30. August 2009 um 13:20

Bei mir steht das noch ein T-Shirt im Spiel versteck ist aber da bei habe ich schon das ...

