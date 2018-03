Fragen und Antworten zu Disgaea 3 - Absence of Justice

Fragen

2 Antworten dlc ? NarutoShippuudenfanFan am 22. Juni 2013 um 19:39

hab mal just for fun mir ein dlc char fürn euro gekauft aber ich finde nicht heraus wie ich den den ...

1 Antwort Farbe mangaboy1010 am 19. Februar 2013 um 10:12

Hallo hab ein problem und zwar. gehts um die Farben de Charas. Weil immer wenn ne neue Farbe kommt ...

keine Antworten hilfe! seawolf2008 am 02. Dezember 2012 um 13:56

ich hab eine 9999 lvl mit 140000 attacke das hilft mir aber nicht gegen den baal was kann ich da ...

1 Antwort finde den dlc net mangaboy1010 am 14. Oktober 2012 um 16:49

hi i hab mal einen gefragt ob man plenair kriegt und dann hat jemand gesagt es gibt ihn als dlc und ...

keine Antworten Gutn tag, Also hab jetzt das spiel durch, habe mir ... Hiruka1992 am 01. September 2012 um 14:00

Ich habe jetzt in der stage 7/3 glaube dass wars ...

keine Antworten Leveln seawolf2008 am 03. Juli 2012 um 16:19

Also ich habe laharl als 2200 lvl und mao 1540 und axel als 1600 meine frage ist wenn ich ein ...

2 Antworten pleinair mangaboy1010 am 02. Juli 2012 um 20:21

weis jemand wie man pleinair kriegt also die wo uns fragt ob wier ins klassen zimmer wollen danke im ...

1 Antwort zu viele chars?! ShadowLight23 am 20. Mai 2012 um 13:54

hab n kleines problem und zwar, das ich es hasse klassen löschen zu müssen um platz zu schaffen, ...

keine Antworten Piraten ab welchem Rank? Tischlein am 29. April 2012 um 18:20

Ich weiss, dass die erst ab stage 21 kommen. nur habe ich mehrere legendary Waffe Rank 20. Da ...

2 Antworten Englischkenntnisse für Disgaea Neutronenstern am 11. April 2012 um 19:37

Grüsse Da das komplette Spiel auf Englisch ist, stellt sich mir die Frage: Wie gut muss mein ...

keine Antworten Charakter hilfe DisgaeaFan am 09. Januar 2012 um 22:31

hallo ich habe zwei neue charakter bekommen prinny mask und eine magierin die beiden können leider ...

keine Antworten DLC Characktere ? Genmaxcloud am 15. Januar 2011 um 16:19

habe mir im psn die charas geloaden aber habe sie net bekommen und jetzt wollte ich mal nachhören ...

1 Antwort classworld bobbie55 am 12. Dezember 2010 um 18:38

jo kann mir einer sagen wie ich in die classworld komme? hab die gruppe im homeroom schon ...

keine Antworten 1 Fraqe seawolf2008 am 13. Oktober 2010 um 11:51

Hallo ich hab den 3 kapitel fast durch aber bei der letzten level im 3 kapitel komm ich nicht ...

keine Antworten frage seawolf2008 am 03. Oktober 2010 um 14:42

ich komme nicht weiter in den 3 chapitel das mit dem item world was muss ich machen

