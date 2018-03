Fragen und Antworten zu Dishonored - Knife of Dunwall

3 Antworten Dishonored durchgespielt, ein MUSS ? AC_My_Life am 18. August 2013 um 18:04

Hey Leute, muss man wenn man nen dlc zocken will dishonored durchgespielt haben ? Danke im ...

keine Antworten Lumpengräfin (Enteignung) Malvin am 27. Juli 2013 um 15:29

zu wem soll ich die karte "die welt" legen? es heißt zu einer person wessen augen schwärzer als das ...

4 Antworten Fortsetzung zum DLC? 123456789ribbery am 30. Juni 2013 um 17:50

Hi, also es gibt ja nur 3 Kapitel und da frage ich mich ob es eine Fortsetzung geben wird. B.z.w ...

1 Antwort Die blutige Karte krankerzocker111 am 30. April 2013 um 16:55

Ähm, bei dem zweiten Level (die Enteignung) gibt's ja wieder was mit der Lumpengräfin und ich weiss ...

1 Antwort Schlüssel zu "Appartment 10"? Kal-El am 18. April 2013 um 22:17

Hat irgendjemand den "Schlüssel zu Appartment 10" gefunden? Das ist das Haus links neben dem Anwesen ...

2 Antworten zweiter tresor erste mission monster2000 am 17. April 2013 um 22:36

kennt jemand schon den code für den zweiten Tresor?

5 Antworten Neues Spiel oder Erweiterung Raigetsu am 22. März 2013 um 20:14

Ist das jetzt der zweite Teil von Dishonored oder ist es eine erweiterung mit extra Inhalten zu ...

