Fragen und Antworten zu Dragon Ball Z: Legacy of Goku

Fragen

keine Antworten schaffs nicht -.- deneuve am 05. November 2014 um 17:51

Wie besiegt man den triceratops?

1 Antwort Hilfe bitte :/ deneuve am 05. November 2014 um 14:29

Ey wo findet man picollo am anfang in der stadt

keine Antworten ich habe alle artefakte aber weiss nicht wohin ... son-goten1407 am 06. Dezember 2013 um 15:22

hallo ich habe alle 3 Artefakte gefunden aber ich ...

1 Antwort nach dem kampf gegen frezzer florian111 am 29. Juni 2012 um 17:45

was passiert dann

1 Antwort grünes objekt florian111 am 29. Juni 2012 um 17:35

wo befindet es sich genau(ich meine auf namek)

1 Antwort vegeta florian111 am 15. Juni 2012 um 20:34

ich kann vegeta einfach nicht besiegen

2 Antworten nach freezer 300g am 04. Juni 2011 um 21:08

hi kann man dann nur noch gegen freezer kämpfen oder kann man wieder auf die erde und wenn wie ?

keine Antworten Cheaten mit Gameshark auf dem Pc Kingdom_12 am 04. Januar 2011 um 17:26

Also hab das von Nroms runtergeladen und wenn in beim Opening den Cheat/Code eingebe hab ich ein ...

4 Antworten Brauche dringend hilfe Retru am 30. November 2010 um 15:29

wo findet man das gfrüne artefackt?

4 Antworten Wann soll mann den cheat eingeben? Retru am 23. November 2010 um 17:21

Ic hab keine anung,wann ich den cheat eigeben soll...da steht "im intro"...was is das intro?

8 Antworten Problem - Zu Schwach! OberTeufel-Piccolo am 26. September 2010 um 11:10

hey leute, ich hab nen problem. und zwar bin ich übelst schwach. ich schaffe es nichtmal vegeta zu ...

25 Antworten wie kann ich spielen ? powerFred23 am 05. Juli 2010 um 19:00

Hallo . Also ich habe das Spiel mit VisualBoyAdvance auf´m PC wenn ich spielen möchte/will steht da ...

6 Antworten Kampf gegen Freazer Vegeta03 am 13. April 2010 um 11:27

Könnt ihr mir Tipps für den Kampf gegen Freazer geben? Danke!

2 Antworten attacken Rapidfan15 am 21. Februar 2010 um 18:15

wie macht das kamehame ha und so energiestrahlen ?

1 Antwort bitte schnell beantworten rey_fan_99 am 11. Dezember 2009 um 18:46

könnt ihr mir sagen welche aufgaben beim wald gibt

