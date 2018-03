Fragen und Antworten zu Drakan 2

1 Antwort wehr kennt weitere tipps und tricks berkuss am 21. Januar 2016 um 11:14

wehr kann helfen finde den zweiten hebel im vergessenen grab nicht.bin schon alle gänge zich mal ...

1 Antwort Schlüssel für Ruine am falschem Tor verwendet Playergirl007 am 23. Juli 2015 um 16:16

Ich habe ausversehen den Schlüssel denn man von Perry für die unteren Ruinen bekommt am falschenor ...

3 Antworten Hallo brauche Hilfe im Schattenmoor Rollenspielfan am 20. Februar 2015 um 22:42

Hallo, kann mir bitte jemand sagen wo ich den Kerker der Trogs finde, suche seit Tagen und ...

2 Antworten Ich kriege das ultraschwert nicht vanessa_kwtk am 21. Dezember 2014 um 15:19

Ich habe jetzt alle schwerter beim Schmied in surdana verkauft: die erdklinge, knochenschleifers ...

3 Antworten Wo ist Zola Dane ? vanessa_kwtk am 27. August 2014 um 23:52

Ich war in den Ruinen im Tal der Gefallenen und als ich dann keine Aufgaben mehr zu erledigen hatte ...

keine Antworten drakan ps 2 ich hab da ein proplem hanspaul am 05. April 2014 um 19:59

das wer bei fleischmagier hab nur die erste vase zerstört und dan war das tor zu und da drin hab ...

1 Antwort wie besiegt man den inquisator master2002 am 22. März 2014 um 16:17

habe probleme den inquisator zu töten bitte schreibt wie man ihn tötet

2 Antworten teil 3? Gamerin99 am 09. Juli 2013 um 16:53

Ham die eig vor nen 3. Teil zu machn?

keine Antworten uuups ajoki am 13. Juni 2013 um 17:48

..natürlich untere ruinen

2 Antworten bauche hilfe für drakan ajoki am 13. Juni 2013 um 17:34

bin im tal der vergessenen und muß die beiden drachen bekämmpfen. wer weiß wie?

