Fragen und Antworten zu Drakensang 2

Fragen

keine Antworten In der Schatzkammer vom Nadoreter Schloss Makrobiot am 30. Januar 2017 um 11:46

In meiner Gruppe habe ich Forgrimm,Ardo,Fayris und jetzt noch Mora.Mora ist dabei die einzige,die ...

keine Antworten Tresorschloß im Schatzkeller aufkriegen Makrobiot am 28. Januar 2017 um 18:53

Ich habe Fayris,Forgrimm,Ardo und Mora in meiner Gemeinschaft und ich kann das Schloß nicht ...

keine Antworten Im Schatzkeller vom Nadoreter Schloß Makrobiot am 28. Januar 2017 um 03:52

Ich habe in dem Fall keinen Schloßknacker außerr Mora dfabei und wenn ich Sie fragen will,ob sie ...

keine Antworten Der Raulskrone auf der Spur Makrobiot am 28. Januar 2017 um 00:05

Ich bin jetzt als JKampfmagioer mit Fayris,Forgrimm und Ardo im Schatzkeller.Am Schloß kann ich nur ...

2 Antworten Dunkle Wald, die Tiere gehen nicht Weg! WauWauWauzi am 21. September 2016 um 11:55

Hallo, ich bin jetzt bei der Queste Finde den Eingang zum Schloss und Hafenmeister Orbert! Ich habe ...

1 Antwort Wie kann ich beim Händler Item Stats sehen? SomeDeamon am 28. April 2016 um 22:53

Wenn ich beim Händler etwas kaufen möchte, dann sehe ich nur die Namen aller Items, nicht aber deren ...

keine Antworten Beutezug lilvyne am 16. Dezember 2015 um 16:21

ich hab maat wackernagel verfolgt, er hat mich entdeckt und hat mich aber nicht angegriffen, wie das ...

3 Antworten Heilung von Krankheiten gelöschter User am 03. September 2015 um 10:12

"Uns" gehts schlecht. Ich bin noch am Anfang. Im Tempel finde ich nichts was ich anklicken könnte um ...

3 Antworten Wie Installiert man Mods capricv am 04. August 2015 um 20:52

Hallo ^^ kurze Frage, auch wenn sie "dämlich" erscheint, wie kann man Mods in Drakensang ...

1 Antwort Matrosen marcd2001 am 03. Juli 2015 um 17:21

Ich muss in Nardoret die drei Matrosen zurück zum Schiff bringen, finde aber den dritten nicht. Er ...

1 Antwort Calenleya Pfeilklang Dieter45 am 19. Februar 2015 um 23:32

Wo finde ich diese Tante? Habe die beiden vorherigen Aufgaben gelöst. Ich turne die ganze Zeit auf ...

1 Antwort Kopgeldjagd Drachenhertz2345 am 08. Februar 2015 um 04:07

Ich habe alle Embleme bei der Zollfestung ab gegeben und habe eine Admiralsklappen bekommen. Ich ...

2 Antworten Zauberturm:Das Labor Drakenfun am 20. Januar 2015 um 17:52

Ich weiß zwar das alle wieder sagen werden wie dumm ich bin,aber es muss sein.Wenn man die ...

2 Antworten Wie stellt man Fallen? Gordost am 20. August 2014 um 10:51

Hallo, Leute! Wenn man Jaakon und Fayris in die Gruppe aufgenommen hat, stehen einem ja einige ...

1 Antwort Halb versteckte Leiche Jaro2001 am 31. Juli 2014 um 13:56

Hi in Nadoret hab ich bei einem Kanalgitter eine halb herausragende Leich gefunden, rundherum ist ...

