Fragen und Antworten zu Einsatz Erde - Insel in Gefahr

Fragen

keine Antworten Wo sind die Feigen für Ellipse in der Wüste? Katzenfreund_3010 am 08. April 2015 um 11:16

Kann mir jemand sagen wo die Feigen für Ellipse in der Wüste sind? Ich komm grad nicht weiter und ...

keine Antworten einsatz erde insel in gefahr jahdh am 28. Januar 2014 um 09:12

Wie rette ich den pandabären oder allgemein gefährtete tiere?

keine Antworten Hilfe ich komm nicht weiter! Zocker2345 am 26. Januar 2013 um 06:23

Woher bekommt man Wollgras-Samen! BITTE UM ANTWORT

2 Antworten Welche Blume will das Dromedar? Meeri13 am 24. April 2011 um 10:18

Ich bin jetzt in der Wüste, beim Dromedar, dass ich schon gepflegt habe. Nur die Blume habe ich noch ...

2 Antworten Wie kommt man in der Savanne über die Brücke zum ... Mr-Danzinger am 11. April 2010 um 13:12

bei mir ist vor der Brücke ein grünschwarze Pfütze ...

3 Antworten ist das spiel gut xyliana am 17. Oktober 2009 um 13:58

was macht mann da so

1 Antwort HILFE! wüste___spießbock retten commerson am 03. Januar 2009 um 14:29

ich bin rang 3 und muss den spießbock in der wüste retten . dort befindet sich ein brauner schleim ...

