Fragen und Antworten zu EOS

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Echo of Soul oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

2 Antworten eos startet nicht Blizzardfight3r am 23. April 2016 um 16:22

wen ich das spiel öffne läuft alles. wen ich dann die region auswähle und mich einlogge müsste der ...

keine Antworten Bin aus einem HQ Gebiet raus gegangen und komme ... Ahri159 am 18. April 2016 um 21:40

Heyho, Ich bin auf lv. 61 (Schurke) und bin in ein ...

keine Antworten Lvl 70 Skillung hitcher64 am 29. März 2016 um 14:43

Moin Moin Leute wie oben schon steht suche ich eine LVL 70 Skillung, aber für den Bersi in PVE und ...

keine Antworten Klasse: Schützin? Liyola am 20. Dezember 2015 um 01:09

Hi Leute, bin neuuu im Game und habe ne Schützin angefangen. Möchte euch gerne fragen ob diese ...

keine Antworten 2.ter Skillbaum? Liyola am 20. Dezember 2015 um 01:06

Hallo Leute, ich bin neu im Game und hab als Schützin angefangen. Ich hab herausgefunden, dass man ...

keine Antworten Taschen wiedr aus dem Lager entfernen? CrithoCraftler am 11. Oktober 2015 um 14:20

Wollte jetzt ne größere Tasche in die Lager Slots Packen und musste feststellen, dass ich die ...

keine Antworten Roh Edelsteine Samanthas am 21. August 2015 um 21:34

Wie kann man Roh Edelsteine abbauen? (Roh Rubin, Roh Smaragd etc.) *hoffe auf eine schnelle ...

keine Antworten Rohrubin? Vanessa1097 am 21. August 2015 um 20:48

Hay Leute! Dringende Frage! Wo/Wie bekommt man Rohrubine ? Danke schonmal im Voraus :)

1 Antwort Helm anzeigen lassen?! Niclee am 30. Juli 2015 um 15:29

Hey Leute, ich spiele das Spiel erst seit kurzem und wundere mich das mein Helm/Kaputze nicht ...

2 Antworten Hauptquest verloren Eremit18 am 22. Juni 2015 um 19:39

Ich habe ihrgendwie meine Hauptquest verloren bin auf lv.26. ich habe alles abgesucht aber sie nicht ...

keine Antworten Spielersuche ninja99 am 20. Juni 2015 um 17:01

Suche Leute, mit denen man zusammen zocken kann :) Bin 17 Jahre und Spieler momentan eine ...

3 Antworten EoS öffnet sich nicht. tiroace am 15. Juni 2015 um 17:19

Wenn ich den Launcher starte läd er wie er soll alles runter,wenn ich dann auf Spielen drücke wird ...

1 Antwort Schlacht-Fenster Funkytom am 06. Juni 2015 um 22:42

Hallo! Habe gestern angefangen, EoS zu spielen. Durch irgendeinen Tastendruck habe ich eine Art ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Echo of Soul jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 90 %

2 Bewertungen

zur EOS