Fragen und Antworten zu Etrian Odyssey 4

Fragen

1 Antwort Casual Mode Bala619 am 04. Januar 2016 um 21:05

Stimmt es dass es einen Casual Mode gibt? Und falls ja: Wie viel einfacher wird das Spiel dadurch?

3 Antworten Welches Etrian Odyssey starboy5555 am 26. August 2014 um 21:35

Hallo Leute :) Ich bin recht neu bei dieser Serie und habe keine Ahnung, welches Teil ich mir holen ...

2 Antworten Misty Ravine B2F LampertYang am 11. August 2014 um 12:05

Ich brauche Hilfe bei einer Quest. Und zwar ist da so ein dämlicher Hollow, der mich immer, wenn ich ...

1 Antwort Verkaufen marsianca am 04. Mai 2014 um 09:58

halo. Kann man alles verkaufen, was man findet? Oder bekommt man die Fähigkeit selbst etwas ...

1 Antwort seltene items SchwarzerTyranno am 13. April 2014 um 13:25

ich weiß nicht wie man die seltenen items von diesen Gegnern bekommt : - Mandrake - Great Lynx - ...

1 Antwort tür im mottengarten SchwarzerTyranno am 08. April 2014 um 21:25

wie kann man diese verschlossene tür im mottengarten öffnen ?

1 Antwort medicinal poison , do fairies exist SchwarzerTyranno am 02. April 2014 um 22:25

ich weiß nicht was man da machen muss . hab schon gemacht was die mir sagen , da passiert aber ...

keine Antworten Schade... DarkXenon97 am 30. März 2014 um 19:37

ICh findsschade das das spiel nur in englisch vorhanden ist, ._. xD nunja und wenn ich 100%Verstehen ...

1 Antwort motten quest SchwarzerTyranno am 23. März 2014 um 19:41

ich hab einen quest angenommen wo ich im mottengarten ein ei klauen soll . ich finde das einfach ...

keine Antworten Ich brauche Hilfe in Golden Lair! Whirlwind am 06. Januar 2014 um 11:56

Ich bin bis b3f gekommen, dort, wo ein Vessel mich anspricht. Aber jetzt? Was muss ich nun tun, ...

1 Antwort Hall of Darkness ~ B3F Lucari am 17. Dezember 2013 um 17:02

Also ich habe in B3F fast alles, ich muss nur noch das Monster Insatiable Pupa Besiegen. Aber da ...

2 Antworten Questhilfe gesucht LeaSophie am 12. Dezember 2013 um 22:52

Hallo! :) Ich bin gerade nebenbei ein paar quests am lösen und da gibt es doch ein zwei, die mir ...

2 Antworten Snowy Mountains worrierofsunset am 11. Dezember 2013 um 15:48

Wie oben gennant habe ich keine Ahnung wie ich zu diesem Ort komme, es steht in einer Quest aber ich ...

3 Antworten Kampf genen Kibagami! PaladinPrime16 am 10. Dezember 2013 um 14:12

Hey Comunity, wie oben genannt geht es bei mir um den Kampf gegen Kibagami. Ich krieg den einfach ...

6 Antworten Endgame Yamata_no_orochi am 08. Dezember 2013 um 19:13

Bitte ab hier nur weiterlesen, wenn ihr die Story samt Extra-Dungeon bereits durch habt, da ich euch ...

