Fragen und Antworten zu Extreme Trucker 2

keine Antworten Kann man die zeit bei 18 Wheels of Steel - Extreme ... Stussy2013 am 24. November 2013 um 20:46

Ich meine das man die Zeit Langsaner oder ganz ...

keine Antworten blinken ? PS3-GAMER-01 am 03. März 2013 um 19:18

hi gehts auch beim spiel das man blinken kann ? danke

keine Antworten Anfang des Spiels Nicky007 am 30. September 2012 um 15:58

Also sobald ich das Spiel starte, kommt sofort ein Feld, indem man seinen Name eintragen muss. Dies ...

1 Antwort Brauche dringend hilfe! Bird01 am 08. September 2012 um 12:08

Bei Alaska das NICHT auf dem Eis ist komme ich einfach nicht im ersten Level weiter. Kann man das ...

keine Antworten ´Problem mit Radio Eckofresh am 15. Februar 2012 um 18:38

ich habe ein Problem nämlich in dem spiel kann man Radio einstellen auf R aber es sind keine Lieder ...

keine Antworten H Schaltung und Kupplung Rayquaza386 am 30. Dezember 2011 um 20:00

Kann man das Spiel mit H Schaltung und Kupplung fahren?

3 Antworten Mein Spiel geht nicht Truckerfan2 am 31. August 2011 um 16:57

Ich habe mir heute das spiel gekauft und nätürlich auch gleich installiert. Aber, Immer wenn ich auf ...

keine Antworten Das spiel stürzt beim laden immer ab Lanz am 24. August 2011 um 15:39

Hallo team, ich habe das spiel auch seid kurzem. am anfang leif alles noch wie geschmiert, es ...

1 Antwort wer kann mir sagen wie man es auf deusch um ... stevi1234 am 25. Juni 2011 um 22:31

ja ich habe seid heute das spiel aber ich kann ...

1 Antwort So lahm gelöschter User am 05. Juni 2011 um 15:21

Bei der Strecke bei der Ice Road fahren die trucks ja nur 25 oder so im ersten teil waren es noch 55 ...

1 Antwort Spieldstand gelöschter User am 29. Mai 2011 um 09:16

Kann ich meinen alten spielstand vom ersten extreme trucker ins zweite übernehmen danke

3 Antworten Modus gelöschter User am 15. Mai 2011 um 12:25

Gibts da auch nen Freien modus also da man selber trucks kaufen kann und ladungen selber aussuchen ...

1 Antwort is das spiel auf englisch? SCRfan24 am 06. Mai 2011 um 14:45



1 Antwort wie kann man so enz lange ladungen fahren? SCRfan24 am 06. Mai 2011 um 14:43

wie geht das bei dem spiel dass man z.B. 5 mal kies gleichzeitig fährt?

1 Antwort Allgemein nils89 am 14. März 2011 um 00:06

ich hab 18 wheels of steel haulin, das finde ich richtig gut, wie ist das bei dem spiel muss man da ...

