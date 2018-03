Fragen und Antworten zu Eye of Judgment Legends

keine Antworten Wichtig ! Ciboy am 28. August 2011 um 22:38

Wie viele Karten gibt es insgesammt bei the eye of judgment Legends die man kaufen und bekommen ...

1 Antwort Angriffe koordinieren? StevyBoy am 24. Juni 2011 um 13:18

Kann man seinen einheiten spezielle befehle geben, z.b dass sie angreifen. bei einheiten die überall ...

1 Antwort priester noova farowi am 04. Mai 2011 um 11:00

hi leute hab das spiel seit gestern und probiere den noova schon zum mind. 10ten mal besiegen ...

keine Antworten Frage Gameexperte007 am 29. Januar 2011 um 22:09

Ich hab das Spiel nicht und hab ma ne Frage. Woher bekommt man die Karten? Muss man sich die ...

keine Antworten Hallo Pascal_999 am 27. September 2010 um 16:49

wie kann ich mir das kaufen? HJJ

1 Antwort Sciondar Feuergott stebo am 02. August 2010 um 00:08

Ich hab die Story durch aber den Sciondar Feuergott habe ich immer noch nicht. Wie bekomme ich den?

1 Antwort Ausweichen Davmaster44 am 18. Juli 2010 um 21:16

Wie kann man ausweichen?

1 Antwort Spielsprache! pOk4 am 13. Juli 2010 um 11:09

Hallo Leute, wollte mal fragen ob das Spiel auf Deutsch ist, bzw. Englische Sprache, deutscher ...

keine Antworten Anfänger Nero4 am 24. Juni 2010 um 21:41

so hab das spiel mir gestern geholt und finde es einwenig schwer >.< kann mir jemand paar tipps fürn ...

keine Antworten online turniere kevin1310 am 21. Juni 2010 um 15:10

kann man in online turniere etwas gewinnen

1 Antwort kann man auch karten verkaufen hero_pok_hero am 25. April 2010 um 16:06

steht oben

3 Antworten ist das spiel gut ? Darthmaul5 am 17. April 2010 um 19:40

lohnt es sich das spiel zukaufen?

1 Antwort ist das spiel gut? Darthmaul5 am 17. April 2010 um 19:39

lohnt es sich das spiel zu kaufen?

2 Antworten schnell antworten! Seelen-Lugia am 05. April 2010 um 22:18

kann man des auch mit camera spielen?

1 Antwort Schnell antworten! Seelen-Lugia am 05. April 2010 um 21:36

Lohnt es sich so karten im playstation store runterladen? Und wenn ja wie macht man des mit dem ...

