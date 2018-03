Fragen und Antworten zu Fable - Journey

Fragen

5 Antworten ist Fable - Journey wirklich so kacke? S0CKENheros am 23. März 2013 um 15:04

Ich überlege mir fable journey zu holen, da ich den 1. und 2. teil gespielt und sehr gemocht habe. ...

2 Antworten Brauche mal hilfe Mephistosgirl am 02. Dezember 2012 um 21:28

Hallo, Habe das Spiel Fable The Journey und komme jetzt bei der Verführerin nicht weiter bekomme das ...

5 Antworten Bugtopia HLink am 12. Oktober 2012 um 17:35

Ich frage mich, wann Lionhead ein Spiel OHNE Bugs zustande bringt. Bis jetzt bin ich bereits auf 2 ...

3 Antworten Spieldauer sansu89 am 05. Oktober 2012 um 17:08

Wie lange wird man vor dem Fernseher sitzen, wenn man das Spiel "durchgespielt" haben will?Ich habe ...

1 Antwort Release? Kirschfan am 30. April 2012 um 18:24

weiss jemand schon über das erscheinungs datum und vielleicht auch das erscheinungsdatum von fable 4

13 Antworten wieviele werden sich das spiel kaufen? oOiceweaselOo am 29. November 2011 um 22:15

Es ist einfach nur traurig mit anzusehen, was aus Fable TLC geworden ist... fable 2 war schon ein ...

4 Antworten Welche seite? seppi1995 am 30. Juni 2011 um 20:24

Auf welcher seite kann man infos über fable the yourney (auser spieletipps)?

8 Antworten Kinect? seppi1995 am 19. Juni 2011 um 20:42

ist fable the journey für kinct oder normal mit kontroler falls es mit kinsct ist wird es sau ...

4 Antworten Welche Handlung? gelöschter User am 18. Juni 2011 um 14:16

Hat schon jemand ne Ahnung, was das Spiel für ne Handlung hat? Denn ich hab schon alle Fable Teile ...

