Fragen und Antworten zu Fallout - New Vegas: Dead Money

Fragen

keine Antworten 10 versteckte Aufzeichnungen in Dead Money RabbaDack am 26. März 2015 um 01:49

Hi. Weiß jemand wo genau die 10 Terminals stehen? Finde auch beim 2ten mal durchzocken nur 8. Darin ...

keine Antworten Halsband per Cheat o.Ä. entfernen ajushuss am 13. November 2014 um 20:22

Hallöchen, ich habe das DLC bis etwa zur Hälfte gespielt, bis ich die Nerven verloren und mich via ...

keine Antworten dead money dlc beenden der4Juli am 17. Februar 2014 um 00:20

Habe Gerede dead money durchgespielt. Alle Erfolge nach öfteren speichern erhalten. Bin aber jetzt ...

keine Antworten Schlüssel zum Schaltkasten im Sierra Madre-Kasino Elit3Gamer am 29. Dezember 2012 um 15:10

Hallo Leute, ich brauch mal eure Hilfe. Ihr kennt ja bestimmt den Schaltkasten im Kasino für die ...

keine Antworten wer kennt sich aus bei dead money? kaiba007 am 03. Dezember 2012 um 13:30

wo liegt der schlüssel für den elektrokasten?

keine Antworten Ich hänge im Vault fest eweissgerber am 09. September 2012 um 18:03

Ich habe es im Vault bis zu dem kleinen Raum mit dem umgedrehten Tisch geschafft. Von hier aus führt ...

keine Antworten Brauche Hilfe, im Kasino auf der Etage wo man die ... gladiator44 am 08. Juli 2012 um 15:42

Hallo, ist es normal dass einem auf der Etage wo ...

keine Antworten Kann den Bunker nicht betreten! Suddenstrike01 am 28. Mai 2012 um 19:32

Hi Leute kurze Frage. Wenn ich zu dem verlassenen Bruderschaftsbunker gehe steht da Schlüssel ...

1 Antwort keiner will mit mir hotspott am 21. Mai 2012 um 19:18

Hi... ich komme am brunnen nicht weiter, ich habe keine ahnung wie ich einen der drei mit streiter ...

1 Antwort Dog/God lässt nicht mit sich reden! Mavolko am 07. Mai 2012 um 22:41

Hallo Fallout NV Freunde! Ich komme an folgender Stelle nicht weiter: Im Rahmen der Aufgabe ...

1 Antwort Hauptkammer der Vault Gehrke am 08. April 2012 um 13:56

Problem... Ich muss die Gehmnisse des Sierra Madre in der Hauptkammer finden was ich schon erledigt ...

keine Antworten Komme bei der aufgabe letzter luxus nicht weiter ! chris123toph am 23. Februar 2012 um 19:35

Komme in den suiten nicht weiter ! Habe den ...

1 Antwort Wo finde ich meine sachen wieder? Rawshan am 18. Februar 2012 um 02:42

Als ich das Siera madre betrat, hattte ich viele sachen bei mir wie waffen und rüstung der ...

1 Antwort Datum der_zoran21 am 20. August 2011 um 11:10

Wann kommt Dead Money und die Anderen raus ?

