Fragen und Antworten zu Fallout - New Vegas Ultimate

Fragen

keine Antworten Strake Perfomanceproblem trotz guter Hardware xboxsuchti97 am 28. Februar 2018 um 13:21

Ich bin langsam überfragt was ich noch tun kann denn ich habe trotz guter Hardware krasse ...

1 Antwort Wo kann ich meine Dinge am Anfang Lagern? Otaku82 am 26. Juni 2015 um 14:16

Wo kann ich dinge lagern ohne sie zu verlieren? Da ich nicht gleich nach Novac oder zum Strip ...

keine Antworten Gefährten DragonX90 am 04. Juni 2015 um 17:24

Wie viele gefährten gibt es denn und wo finde ich die

1 Antwort Dringend hilfe assasine_lol32 am 03. Februar 2015 um 13:50

hallo fallout kollegen brauch mal dringen hilfe ich hab das dlc old world blues gestartet es ging ...

1 Antwort kleidung millione am 03. Februar 2015 um 12:58

Gibt es ne möglichkeit das spiel auch mit normaler kleidung zu spielen? Würde auch den ...

2 Antworten kompletter neueinsteiger mmore am 31. Januar 2015 um 00:01

Guten Abend fallout boys und girls^^ Ich habe mir heute die fallout new vegas ultimate edition ...

1 Antwort Dead money wo ist meine ausrüstung assasine_lol32 am 09. Januar 2015 um 21:21

hallo ich weiss das ist meine 3 frage hintereinander aber es ist wichtig ich hab ja dead money ...

2 Antworten Anderer weg zum strip assasine_lol32 am 07. Januar 2015 um 19:40

hallo hab mal ne frage gibts nen anderen weg zum strip oder muss man 80 wissenschaft und 2000 kk ...

1 Antwort Quest HILFE assasine_lol32 am 06. Januar 2015 um 14:33

Hallobrauch mal hilfe bei einer quest die man von boones kriegt ich hab keine ahnung wer der täter ...

1 Antwort Aufgabe: Sexbot für die Zwillinge mic2474 am 28. Dezember 2014 um 14:59

Kann mir jemand sagen wohin ich muss, oder wo ich diesen Sexroboter finde, um die Aufgabe zu ...

1 Antwort schlüssel gesucht DragonX90 am 22. Dezember 2014 um 00:28

ich brauche den schlüssel der sende station wo finde ich den

2 Antworten ne Frage DragonX90 am 16. Dezember 2014 um 19:21

kriegt man auch ein eigenes Haus wie in Fallout3?

1 Antwort Ich habe mal wieder seid langem Fallout NV(U) ... Albert-Wesker am 11. November 2014 um 22:28

Ich bin eigentlich ein sehr großer Fallout-Fan ...

2 Antworten Wie kann ich das Problem beheben? Angelo____Merte am 04. November 2014 um 11:31

Jedes mal wenn ich von Novac aus zur Ranger Station Charlie gehen möchte hängt sich das spiel auf ...

keine Antworten wichtige Frage zu Extra! Falloutgamer047 am 06. Oktober 2014 um 03:58

Hallo ich hab eine wichtige Frage zum Extra ,,Gebildet''. Ist es bei euch auch so, dass ihr nicht ...

