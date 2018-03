Fragen und Antworten zu Far Cry Instincts Predator

Fragen

keine Antworten Überspringen der Schlucht ALTDEUTSCH am 04. Februar 2017 um 18:28

Auf den Berg muß ich einige Gegner erleminieren, nachdem der Hubschrauber diese Abgesetzt hat, dann ...

keine Antworten Weite Sprünge ALTDEUTSCH am 02. Februar 2017 um 21:38

B ei der Evolutionsvariante soll ich von einem Baum zum nächsten springen forest 2 ,bei Inticts von ...

keine Antworten Wie finde ich Doyle max1234765 am 31. Dezember 2012 um 14:54

In der mission wo man gerade aus der mine kommt muss man ja den senderturm zerstören und danach ...

keine Antworten Wo ist der Sprengstoff für die Umspannung? Skandal74 am 18. Januar 2012 um 12:13

Moinsen. Ich finde diesen verdammten Sprengstoff nicht. Am Anfang wird ja gesagt, vielleicht geben ...

keine Antworten Kann man missionen auch mit einem kumpel zu zweit ... Golum159 am 14. November 2010 um 15:31

Hallo, Ich wollte mal wissen ob man auch zu ...

keine Antworten Obwohl Cheats Erfolge? gelöschter User am 27. Juli 2010 um 12:15

Bekommt man die Erfolge auch wenn man cheatet?

keine Antworten Partner im Game? Rammsteinfan am 13. Mai 2010 um 13:04

Gibts in der Instinct Story Auch irgendwann nen Partner..also der dir hinterherläuft oder so?

keine Antworten editor SPARTAN117MASTERCHIEF am 09. Mai 2010 um 00:00

Wie kann man das Blasrohr im Multiplayermodus verwenden?

1 Antwort Multiplayer/CO-OP psgta am 17. Januar 2010 um 17:57

Laut Cover sind es 1-4 Spieler gibt es ein CO-OP modus oder Splitscreen

1 Antwort Wie komme ich aus der Hüttensiedlung? gruenschnabel am 02. Dezember 2009 um 14:33

In der Evolution Story habe ich die Geisel befragt und soll nun aus der Hüttensiedlung fliehen. Ich ...

4 Antworten das spiel GundeX am 22. November 2009 um 12:28

hey es ist wichtig es war mein erstes xbox 360 spiel aber leider haben meine brüder die xbox 360 zum ...

1 Antwort wie mach ich das... No_Name12 am 17. November 2009 um 19:07

wie mache ich das fehrnglas an? danke im vorraus

1 Antwort unterschied Minotaurus am 06. September 2009 um 20:31

Besitze Far cry instincts auf x-box, ist predator anders, weil ich glaube es gibt nur die selben ...

1 Antwort Coole Waffen gamer48691 am 10. Juli 2009 um 15:05

Wie bekommt man bessere waffen im Evolutions modus hab nämlich nur mp 5 und pistole

