Fragen und Antworten zu Far Cry - Primal

Fragen

keine Antworten Blutfang sebelzahntiger Trophäe miez miez bug Paulina_555 am 15. Januar 2018 um 00:08

Hallo, Ich versuche momentan die 100% zu erreichen im Spiel Abe rhabe das Problem das mit die miez ...

keine Antworten Kann der Eule nicht folgen Tunellus am 30. Dezember 2017 um 19:57

Hallo zusammen, ich kann der Eule nur bis durch das erste Unterwasser-Tor folgen, und dann saufe ich ...

keine Antworten Jägerversteck zoerene am 23. September 2017 um 23:27

Ich habe nu zum ersten mal ein "Jägerversteck" gesehen bzw auf der Karte angezeigt!...aber ich stehe ...

1 Antwort Wo kriege ich das Gegengift für die Fauldämpfe Cooperengel am 27. August 2017 um 16:28

Ich habe das Spiel schon komplett gespielt außer das Tal von Udam komme nicht durch die Fauldämpfe ...

keine Antworten Meine Ausdauerleiste ist weg , was soll das ? L3ONO am 06. Juli 2017 um 20:17

Hallo ich habe gestern Far cry primal gekauft und als ich es Heute spielen wollte war meine ...

1 Antwort Schwierigkeitsgrad im laufenden Spiel ändern dansar am 10. März 2017 um 11:13

Hallo, kann man den Schwierigkeitsgrad im laufenden Spiel bspw. von normal auf einfach ändern, oder ...

1 Antwort Letzter fahigkeitspunkt fehlt Becks1337 am 13. Februar 2017 um 22:12

Hlo ihr lieben Und zwar fehlt mir noch ein fahigkeitspunkt bis zu meiner Platin Trophäe Nun kann ...

keine Antworten Problem mit Erfolge Gamer-1998 am 28. November 2016 um 15:30

Und zwar bekomme ich keine Erfolge in diesem Spiel und eigentlich müsste ich schon 5 haben. Kann ...

1 Antwort Eulenbomber Aerodox90 am 23. November 2016 um 22:33

Hi, ich habe folgendes Problem: Ich habe keine Ahnung wie ich mit der Eule die verschiedenen ...

1 Antwort Leopardenfell wo finden? Screamboy am 26. Oktober 2016 um 19:36

Hallo Leute, ich bin schon seit mehreren Minuten am suchen von Leoparden für ein Leopardenfell, was ...

keine Antworten Eule markiert Gegner nicht genau! vicky029 am 27. Juli 2016 um 06:30

Hallo, Ich brauch noch zwei Trophäen und zwar: 50 Schritte entfernt mit Speer und 70 Schritte mit ...

keine Antworten Far Cry Primal nicht durchspielbar? F33nueX am 07. Juli 2016 um 14:51

Servus Leute! Zuerst mal die Warnung, dass ab hier Spoiler sind! Also ich habe auf der ...

keine Antworten farcry Primal Wolfzähmen Florian256 am 05. Juli 2016 um 13:58

Jo Freunde jz brauch ich doch glatt mal hilfe. Und Zwar sollte ich den Grauen Wolf zähmen nur weiss ...

keine Antworten Bestien amaplayer1000 am 18. Juni 2016 um 13:14

Kann mir wer sagen, welches Tier (in der Statistik "Bestien - gejagte und gezähmte tiere"; in der ...

