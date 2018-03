Fragen und Antworten zu FF - 4 Heroes of Light

Fragen

1 Antwort legendere Magie Julius10 am 08. Juli 2014 um 17:14

Ich würde gerne wissen für was ist die legendere weiße Magie eigendlich da ?

keine Antworten Hilfe Chaos 3 mal besiegen ! Julius10 am 06. Juli 2014 um 16:56

Ich bräuchte mal Hilfe. Ich bin schon fast am Ende und komme einfach nicht weiter,weil ich die 3. ...

keine Antworten Die Legendäre Rüstung! VampKagome am 15. April 2013 um 12:38

Ich habe das Schild und das Buch. Komme aber jetzt nicht weiter. Bin gerade in der Wasserstadt und ...

1 Antwort Rolan's blauer Schatten? Wie fange ich ihn? VampKagome am 11. April 2013 um 05:31

Super da hat man das eine problem gelöst ist man auch schon beim nächsten problem. Ich muss Rolan's ...

1 Antwort Rolan? Chelterar22 am 13. Dezember 2012 um 20:09

Ich bin jetzt in Spelvian oder so und hab als Mensch und Tier mit ihm (Rolan) geredet. Was muss ich ...

8 Antworten Drachenei VampKagome am 17. November 2012 um 16:09

Wie kann ich das Drachenei ausbrueten?

1 Antwort Arbor VampKagome am 16. November 2012 um 23:07

Hallo ich bin in Arbor und suche den Endgegner. Aber ich finde ihn nicht. Kann mir da bitte wer ...

keine Antworten ich komm nicht in die piraten hühle rein! Naruty6 am 10. September 2012 um 13:31

also ich weiß das ich den pirat in der höhle in süd-osten finden soll aber der pirat davor sagt ...

1 Antwort ich komme nicht weiter <.< Shaija am 23. August 2012 um 15:30

Ich brauche unbedingt hilfe ich reise mit Jusqua alleine rum. Aire ist bereits bei dem weißen baum ( ...

1 Antwort Arbeiten RAICHUMAX am 22. August 2012 um 16:00

Kann man in Ubeth auch arbeiten nachdem man die 10000G bei den mann bezahlt habe, ich habe nämlich ...

2 Antworten Arbaroc RAICHUMAX am 22. August 2012 um 14:05

Wie besiege ich den vogel, war schon im Nest, kann mir jemand gute Waffen und gute Kronen ...

1 Antwort moonlight tower F4 Naruty6 am 28. Juni 2012 um 20:20

ich bin ejtzt ganz oben ahb die 1000 gil geholt aus der schatztruhe und alle anderen truhen geöffnet ...

2 Antworten diamanten gelöschter User am 27. Mai 2012 um 11:27

also ich wollt fragen wie ich bei den juwelen die diamanten bekomm? danke schon mal

2 Antworten Libert (nach Rolan)? Yuuka am 07. Mai 2012 um 19:21

Ich habe fürs erste rolans soel besiegt und muss jetzt alle welten nochmal retten und bin in ...

