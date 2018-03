Fragen und Antworten zu FFTA 2 - Grimoire of Rift

Fragen

keine Antworten Brauch mal Hilfe Raven142 am 16. Februar 2018 um 10:56

Hi. Zocke seit langem mal wieder und hänge jetzt bei der Wassermond-Ausgabe Mission mit dem Baanga ...

keine Antworten Hilfe zur Entscheidungsquest "Ewige Liebe" ! ShinyEve am 08. April 2015 um 20:06

Hey ho. Ich habe das Game vor einiger Zeit ein zweites mal angefangen, weil ich beim 1. ...

keine Antworten Team-Tipps Gladiator89 am 21. Februar 2014 um 23:36

Ich weiß dass es verschiedenste Versionen für ein gutes Team gibt und viele sehen naherzu gleich ...

2 Antworten Waffenliste oder Ähnliches? Gladiator89 am 18. Februar 2014 um 12:53

Ich suche eine Liste über alle Waffen und Ausrüstungsgegenstände und woher ich diese Bekomme. ...

keine Antworten schamane pat99 am 16. November 2013 um 10:53

der schamane kann auch heilfäfigkeiten erlernen sind diese gleich gut wie die vom weißmagier

2 Antworten Ein paar Fragen pat99 am 16. November 2013 um 10:42

1. Lernt ein Ninja mehr Sachen und vorallem stärkere Fähigkeiten als Suiton, Katon? 2. Lohnt es sich ...

1 Antwort Einheiten rekrutieren! Electrizzz am 02. November 2013 um 09:53

Hi Leute :) ich wollte fragen ob es einen Tipp gibt oder einen Trick oder so wie man shneller ...

keine Antworten Schwer modus DesertAssassin am 01. November 2013 um 14:51

Hallöle leutz Ich wollte mal fragen, wie schwer, schwer eigentlich ist. Ist es mehr so, am ende ...

keine Antworten 3ter teil? gelöschter User am 25. Oktober 2013 um 11:55

Kommt noch ein 3ter teil oder nicht?

keine Antworten Rotmagier wakar21 am 20. Oktober 2013 um 16:18

Wie kriege ich einen Rotmagier? Danke im voraus :-)

1 Antwort Drachenritter wakar21 am 06. Oktober 2013 um 11:44

Ich habe einen neuen Banga in meinen team und ich wollte ihn zu einen Drachenritter machen aber ich ...

keine Antworten Blessur Sakkaku95 am 07. September 2013 um 23:22

Ich hab den Brief "Blessur" bekommen und will dem Mann sein Potion geben, damit ich die nächste ...

keine Antworten erzmagier pat99 am 25. Mai 2013 um 11:26

was muss man können um erzmagier zu werden

3 Antworten Kometenpfeil HollowLuigi am 16. April 2013 um 11:13

Ich habe einen Jäger und der beherrscht Kometenpfeil. Diese Technik ist manchmal echt stark ...

