Fragen und Antworten zu Fire Emblem - Sacred Stones

1 Antwort Support Bluefiredragon am 11. Februar 2015 um 16:47

Wie lange (Spielzüge) dauert es etwa bis im Behfehlsmenü ein Support freigeschaltet wird?

1 Antwort Colm :0 Blader44 am 31. Oktober 2014 um 01:32

Ist es sehr schlimm das er bei mir gestorben ist ? :D

1 Antwort Kapitel 8: Die Wege trennen sich, was sind die ... RawrMani am 23. Dezember 2013 um 18:52

Ich wüsste gerne die Unterschiede zwischen den ...

keine Antworten Kapitel 6 Jayboy am 16. Oktober 2013 um 19:19

Hallo Leute, Ich bin bei Kapitel 6 und wollte euch frage kann man diesen Zauberer (Anführrer der ...

1 Antwort Ross Entwickeln sindbat_der_dieb am 04. September 2013 um 18:21

Ich hab jetzt Ross zu einem Wanderburschen (2) Lvl.20 gemacht. Wie mache ich ihn jetzt zu einem ...

keine Antworten 2 Fragen Ganondorf908 am 31. August 2013 um 18:02

1. Kann man irgenwo unbegrenzt Entwicklungsitems bekommen? Wenn ja welche alle und wie? 2. In ...

1 Antwort Wie bekommt man Amelia und Ross und Ephraim und ... YoshiNo1 am 17. Juli 2013 um 17:49

Ich habe Amelia und Ross nebeneinander gestellt ...

2 Antworten Unerstützungen nur bis gewissen punkt? sonicmaster2 am 30. Juni 2013 um 02:12

Kann es sein, dass man, wenn man bspw. mit Marisa einen Unterst.-Lv. von: -A mit Joshua -B mit Gerik ...

1 Antwort Drachenstein genesekt am 29. Juni 2013 um 15:55

kann man den irgendwo bekommen

1 Antwort Verfluchtes Geisterschiff >.< palex00 am 03. Juni 2013 um 12:15

Hallo liebe Community, Ich stecke gerade beim **Geisterschiff** (Name des Kapitels fest) Kann mir da ...

1 Antwort Ende auch ohne Verluste. Protonnix am 23. April 2013 um 23:03

So ich hab die kampagne abgeschlossen, hatte bis Kapitel 20 keinen Krieger verloren und dann macht ...

keine Antworten Finde die Tür nicht palex00 am 13. April 2013 um 22:09

Wie kann man in den "inneren Bereich" vom Fort eindringen? (Kurz nachdem man wählen konnte wen man ...

9 Antworten Moulder Bug gordi98 am 03. April 2013 um 16:28

Ok die Sache ist die: Moulder ist bei mir Bischof Lv 20 und das Lichtmagielevel geht nicht auf S. Es ...

1 Antwort Ewan Magier oder Schamane vogel10 am 18. März 2013 um 20:02

Hi eine frage soll ich Ewan zu einem Magier oder zu einem Schamanen machen was ist besser?

2 Antworten wie und wo kann man bei gba fire emblem sacred ... Vampirekid am 24. Februar 2013 um 20:02

wie und wo kann man das

