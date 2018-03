Fragen und Antworten zu First Templar

Fragen

keine Antworten plötzlicher Sprachwechsel peysley am 31. Mai 2014 um 18:40

Da ich im Sanktuar nicht weiter kam, habe ich fast ein halbes Jahr pausiert. Jetzt wo ich endlich ...

1 Antwort 1 Prüfung in der Zitatelle (Feuerprüfung) Hermann76 am 24. November 2012 um 02:27

Wie kann ich das Feuer dezimieren in der Zitatelle?(Geistprüfung) Bitte um hilfe. Mfg.Hermann

keine Antworten Achievements thansa am 05. November 2012 um 20:07

Hallo Leute, ich versuche gerade alle Achievements für das Spiel zu erreichen. Weiß jemand, was mit ...

keine Antworten Spielstunden puppeluchs28 am 19. Oktober 2012 um 21:59

Hi leute also das hier is eher sone frage für die die das schon durch haben wenn man es überhaupt ...

keine Antworten tipps CNJcoldDeath am 18. Oktober 2012 um 17:11

gibt es irgendwelchr tipps um sicher dutrch die zitadelle ascalon zu kommen(ich meine hiermit ...

keine Antworten Startet nicht ! enrico271 am 07. Oktober 2012 um 13:39

ich habe das spiele FT installiert und mich angemelden aber sobald ich auf FT ausführen drücke ...

1 Antwort Wie zerstöre ich die Mauer vom Kastell im Sumpf? Rose-H am 25. Oktober 2011 um 15:54

Ich stehe vor dieser Mauer und kann sie nicht zerstören, aber das muss man irgendwie ansonsten kommt ...

keine Antworten Das Sanktuar thomasdorina am 11. September 2011 um 09:32

Das Sanktuar Ist schon jemand auch dort wo man die 8 Staturen entzünden muss? komme im rechten ...

keine Antworten Griffe im Kampf lauvinc am 30. August 2011 um 13:47

Manchmal führen die spielbaren Helden im Kampf bestimmte Griffe aus, nach denen die Gegner dann ...

2 Antworten Das erste echte Duell! kikafrosch am 19. August 2011 um 22:20

Ich bin nach Verlassen des Hauses meiner Begleiterin auf einer Art großem Wüstenplatz angekommen und ...

1 Antwort Spielbare Helden lauvinc am 14. August 2011 um 15:03

Wie viele spielbare Helden gibt es im Spiel?

1 Antwort Charaktere lauvinc am 14. August 2011 um 15:01

Wie viele spielbare Helden gibt es im Spiel?

3 Antworten könnt ihr mir bitte helfen? ennischatzii am 28. Juni 2011 um 20:48

Alsuu ich bin jtz im lager der marodeure und komm da nicht weiter... ich hab schon suu viel ...

2 Antworten Kampf gegen den Großmeister Bas79 am 28. Juni 2011 um 09:57

Ich bin im Schlosshof angekommen und werde vom Großmeister mit vier Templern gestellt. Nach ein ...

