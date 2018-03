Fragen und Antworten zu Fist of the North Star

Fragen

1 Antwort Hokuto Ujoken Master wie führt man die aus ? SonGocku1986 am 06. Juli 2012 um 15:05

Hokuto Ujoken Master wie führt man diese technik aus was mus man dafür machen?

keine Antworten Trophäen? TheNemesisGamerr am 23. April 2012 um 23:07

sind die trophäen einfach zu bekommen also das man schnell die platin hat ?

keine Antworten Original Kostüm von Kenshiro ? maggis am 17. April 2012 um 20:50

Kann man das Original Kostüm von Kenshiro im Spiel freischalten oder braucht man dafür unbedingt ...

keine Antworten Tokis Werte SupersayajinGoku am 02. Februar 2012 um 08:14

Hi; ich wollte wissen: Wenn man für Toki alle Angriffs-,Verteidigung-und Lebensupgrades gekauft hat ...

1 Antwort Nanto SupersayajinGoku am 16. Januar 2012 um 19:32

Hallo, ich habe alle Trophäen und das komplette Spiel durch gespielt. Ich weiss trotzdem nicht wer ...

keine Antworten wie kann man diese mauer mit denn hokuto zeichen ... Marco-ssj am 15. Januar 2012 um 10:58

ich hab es immer und immer wieder versucht es geht ...

2 Antworten 2 Spieler Pyrox am 11. Dezember 2011 um 19:51

Ich weiss nicht wie ich bei Fist of northstar in den 2 player modus komme. Kann mir da jemand sagen ...

2 Antworten wer kan mir beschreiben wie man mit Raoh im ganzen ... Ken-oh am 21. August 2011 um 20:21

ich habe auf youtube gehsehen das man mit raoh mit ...

keine Antworten Leben, angriff, und verteidigung andreo30 am 30. Mai 2011 um 15:29

wer weiß wie ich das leben, angriff, und verteidigung erhöhen kann bei kenshiro? wie kann man das ...

keine Antworten Yuda freischalten? andreo30 am 23. Mai 2011 um 11:11

Wer weiß wie man Yuda freischalten kann?

1 Antwort Ujoken erfolg blur am 10. Mai 2011 um 19:34

hallo ich wollte ma fragen wie ich den Ujoken erfolg bekommen kann also mit welchen charakter ich da ...

1 Antwort letzten 3 erfolge blur am 09. Mai 2011 um 05:39

hallo ich brauch die 3 erfolge wo ich die 5.000 gegner töten muss und da brauch ich einma den ...

1 Antwort bitte hilfe Jazet am 09. April 2011 um 18:38

ich hänge im 2 ten kapitel fest da steht da is ne sackgasse aba ich soll die große mauer zerstören ...

keine Antworten hey leute bitte beantwortet die frage danke in ... nellyeu am 04. April 2011 um 23:17

wie spiltman zu zweit musman alles freischalten ...

keine Antworten Hey leute wisst ihr vllt wie ich Thouzer ... andreo30 am 29. März 2011 um 12:34

Hey leute wisst ihr vllt wie ich Thouzer ...

