Fragen und Antworten zu Fist of the North Star 2

Du hast ein Problem mit Fist of the North Star - Ken's Rage 2 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

keine Antworten Outfits Pyrox am 15. April 2013 um 13:44

Beispielsweise das Königs Outfit von Raoh oder dieses von Kaioh, bekommt man die noch irgendwo oder ...

1 Antwort coop tropäe klomarvin am 31. März 2013 um 21:24

hat jemand fist of the north star kens rage 2? denn ich brauche 3 weitere spieler um die trophäe zu ...

1 Antwort Scrolls vergildeamon am 15. Februar 2013 um 18:27

Kann mir einer bitte helfen D: Kommt mit den Scrolls net klar wie setz ich die denn rauf.? wegen ...

4 Antworten Deutsch? vergildeamon am 14. Februar 2013 um 10:56

Hi leute, ich hab bei Amazon grad gelesen, dass der Bildschirmtext Englisch ist bzw eig alles da ...

8 Antworten Finisher Moves Pyrox am 12. Februar 2013 um 21:24

Soweit ich das beobachtet habe kann man für die Charaktere keine neuen finisher moves freischalten ...

2 Antworten frage klomarvin am 02. Februar 2013 um 14:01

ist das game schon draußen oder kommt es am 7 raus?

