Fragen und Antworten zu Five Nights at Freddys

Fragen

1 Antwort Komme in Nacht 2 nicht weiter Nico_PvP2 am 18. Juli 2017 um 10:28

Ich werde immer von diesem Fuchs gejumpscared.. Was kann ich gegen ihn tun? Er erscheint nicht in ...

1 Antwort nacht 2 comandday3004 am 25. August 2015 um 13:12

habt ihr Tipps über Nacht 2. Wen ja beantwortet bitte diese Frage DANKE FÜR EURE ANTWORTEN

3 Antworten Hilfe bei Nacht 4! :( Korra214 am 21. Juli 2015 um 21:42

Hallo Leute. Ich bin Grade auf meinem Handy bei Nacht 4 und komme nicht weiter.Der Strom geht mir ...

keine Antworten KEIN BILD ;(! MjZoCkT am 05. Juli 2015 um 14:48

Hallo, alle zusammen! Ich habe ein großes PROBLEM! :( Und zwar wenn ich ein beliebigen FNAF Teil ...

1 Antwort Nacht 5 Freddyhater am 13. Januar 2015 um 18:02

Wie schaffe ich Nacht 5? Und wie kann ich die Maus ausblenden dass ich die Tastatur benutzen kann? ...

keine Antworten Mobile Version von FNAF stürzt bei mir dauernd ab ... Dankra01 am 01. November 2014 um 12:43

Hey Leute! Ich habe die mobile Version von FNAF ...

2 Antworten Day 5 Tobi_Drache am 31. Oktober 2014 um 14:59

Hey Leute,ich bin bei Nacht 5 und versuche es immer wieder aber,kurz vor 5 AM kommt Freddy immer und ...

3 Antworten Nur Schwarzbild Assassine1301 am 25. Oktober 2014 um 20:52

Hallo Members, Ich habe mir five Nights at Freddys gekauft und dann als ich es gestartet habe, habe ...

1 Antwort Den Laufplan bitte! BlazeTheCatLP am 18. Oktober 2014 um 12:11

Hey Leute ich bräuchte bitte den Plan wie jeder Animatronic langgeht. Immer wenn ich einen verfolge, ...

5 Antworten Ich kann nicht mehr ! _K-G_ am 30. September 2014 um 21:00

Hey Leute. Also ich habe das Spiel ne Weile gezockt und habs bis zur 7 nacht geschafft. Ich wollte ...

1 Antwort Gewinnen Galatasaray14 am 13. September 2014 um 13:23

Kann man auch in Five Night at freddy's gewinnen

