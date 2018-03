Fragen und Antworten zu Fluch der Karibik 3

Fragen

keine Antworten Die freischaltbaren Schwerter zurücksetzen SirLeopold am 26. Dezember 2015 um 21:03

Ich habe ein paar Schwerter benutzt um ein paar Herausforderungen zu schaffen und jetzt würde ich ...

keine Antworten Ich komme überhaupt nicht weiter.HILFE! JackSparrow12 am 05. August 2014 um 10:51

Hallo. Ich habe ein Problem : Ich bin jetzt am schwarzen Strand und komme nicht weiter. Ich bin auf ...

1 Antwort Begegnug mit der Datchman letztes Zimmer .? sunny2x am 04. Juli 2014 um 00:33

Ich bin Jetz im 4 Level und bin schon durch alle Zimmer Bzw Räume nun bin ich in einen Zimmer wo ...

keine Antworten Weiß wer wie man die Britischen Soldaten mit der ... fabi2301 am 27. Dezember 2013 um 16:10

Ich habe zu Weihnachten die Ps3 mit Fluch der ...

keine Antworten Hilfe moor-hexe am 20. September 2013 um 13:06

möchte mal gern wissen wenn die frage kommt möchte sie speichern muss dann ja rot sein oder braun

keine Antworten Krake Ziffa am 24. Januar 2013 um 13:10

Hallo, wie komme ich durchs Schiff, es sind überal Kraken die den Weg versperen, ich muss so schnell ...

keine Antworten 2 Notenblätter auf Dutchman miajule am 02. Januar 2013 um 12:03

Auf der Dutchman brauche ich die ersten 2 Notenblätter von den 2 Männern der Dutchman. Wie erledige ...

keine Antworten Trefferkombo PSPGAMERTX am 23. Dezember 2012 um 22:31

Hey Leute ich kriege die untermission trefferkombo nicht hin kann mir da jemand weiterhelfen ?

keine Antworten Level 6 auf der Dutchman - Spiel friert ein aggaknack am 03. August 2012 um 15:26

Hallo, wenn ich in Level 6 Maccus besiege, friert danach der Bildschirm ein und das Spiel kann nicht ...

keine Antworten Freischaltbares alcapone01 am 31. Mai 2012 um 19:52

Moin, wie kann man den die freischaltbaren dinge denn benutzen? Danke im vorraus!

3 Antworten zeichenkombi bei level2 (dicke frau) funktioniert ... HugoStiglitz am 31. Mai 2012 um 18:50

huhu, also ich habe die frau in den kessel ...

keine Antworten Lohnt es sich? lilie1999 am 25. Mai 2012 um 00:14

Hallo, ich bin ein riesiger Fluch der Karibik Fan und wollte fragen ob es sich lohnt das Spiel zu ...

1 Antwort Paprikadosen und Mentor für das Spiel soerenius am 16. April 2012 um 19:48

Hallo. Ich habe eine nicht alltägliche Bitte. Ich bin Mutter eines jungen Mannes mit Down-Syndrom. ...

keine Antworten ich kapiere diese komischen plattformen nicht ... Susi33i am 27. März 2012 um 17:32

ich bin jetzt in singapur und da hat es so ein ...

keine Antworten Gamesharing gelöschter User am 21. Februar 2012 um 11:24

Hallo, weiß jemand wie das mit dem Gamesharing geht ? Danke

