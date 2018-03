Fragen und Antworten zu Fragile Dreams

Fragen

1 Antwort Das Spiel stürzt ab! sarah-chan am 05. März 2017 um 11:39

Hey, Ich habe grad dem risen Maulwurf besiegt und bin zu einer Straße gekommen, ich wollte weiter ...

keine Antworten Ähnliche Spiele gesucht für PC oder Wii crazygirlnNadi am 23. Juli 2013 um 22:01

Ich suche ähnliche Spiele wie fragile dreams halt nur für pc oder wii. Könnt ihr mir da helfen?:)

keine Antworten Finde das Mädchen mit dem Silberhaar jessyy am 21. April 2013 um 20:39

Kann mir jemand helfen den Schlüssel für die Tür bei dem zweiten Gekritzel zu finden.

keine Antworten einkaufzentrum GeileZweilochHexe am 07. März 2013 um 13:57

Ich bin noch ganz am anfang und weiß nicht wo das einkaufszentrum ist :/ ich hab auch lange nicht ...

1 Antwort Puppen-Gegner bekämpfen - aber wie ? gelöschter User am 06. Februar 2013 um 22:08

Also ich bin gerade bei einem Durchgang wo ich gegen einige dieser Puppen kämpfen muss. Ich denke ...

1 Antwort Einkaufscenter PikachuXD am 16. Januar 2013 um 17:21

Also ich hab mich im Einkaufcenter total verlaufen. Also ich war gerade bei den einen Zeichnungen am ...

1 Antwort hotel __narutofan__ am 06. Januar 2013 um 16:55

Also ich hab mich jetzt mit crow angefreunded und will zum hotel. ich weiß nur nicht wo ich lang ...

2 Antworten Suche Silberhaariges Mädchen im Einkaufzentrum! Blaue-Rosen am 04. Januar 2013 um 21:30

Hallo, Ich habe es in das Einkaufszentrum geschafft. Nun soll ich das silberhaarige Mädchen finden, ...

1 Antwort Infos bitte! SamyXD am 11. November 2012 um 18:06

ich habe 2 fragen die ich gern stellen möchte! das spiel ist wirklich schön aber mich plagt schon ...

1 Antwort Bei dem Roten Turm demonixSaya am 21. Oktober 2012 um 13:06

Hallo ich wollte fragen ob mir wer weiterhelfen kann, ich bin nun bei dem Roten Turm, den Tokyo ...

1 Antwort Stern, stern, stern cookiekiller123 am 22. September 2012 um 08:23

Wo ist der Stern für das geister-mädchen im Hotel ? Danke im vorraus ^^

keine Antworten Wii AR Eto-Talim am 16. September 2012 um 16:15

Hi ich habe mir ein WIi AR Cheatmodul besorgt. bis gestern hat es auch noch tadellos ...

1 Antwort Kann mir jemand helfen soll den sternendieb finden ... Yuuki1 am 30. Juni 2012 um 22:57

Kann mir jemand helfen soll den sternendieb finden ...

1 Antwort Problem bei dem Einkaufszentrum/bei der ... Moonlight_Shadow am 16. Juni 2012 um 12:35

Heey! Ich sitze grad in diesem Einkaufszentrum ...

2 Antworten Der Maulwurf in der Kanalisation Israwie am 09. Juni 2012 um 09:42

Hi Ich wollte fragen oboe jemand nen Tipp für den Maulwurf in der Kanalisation geben kann und ob ...

