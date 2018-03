Fragen und Antworten zu Friday the 13th - The Game

Fragen

keine Antworten Kann man split-screen zockn? find da nix DraganXx am 12. Februar 2018 um 17:21

Hey, folgendes problem auf der hülle von friday the 13th steht 1-2 spieler.. aber ich find da keine ...

1 Antwort Single player Lauscher am 14. Oktober 2017 um 18:39

kann mir bitte jemand sagen wann der Single Player Modus kommt auf Disk . darum habe ich mir das ...

2 Antworten Ist das Zusammenspielen möglich? Lunapatic am 15. Juni 2017 um 21:39

Hallo ich hätte mal folgende Frage: Kann ein PC-Spieler zusammen mit einem PS4-SPieler dieses Game ...

keine Antworten Couch Coop ? Schueler am 14. Juni 2017 um 20:04

Hallo, Ich und mein Freund zocken gerne zusammen. Daher meine/unsere Frage. Ist ein Couch Coop ...

1 Antwort Keine Lobbys am Abend/Nacht WWEDGenerationX5000 am 13. Juni 2017 um 22:46

Hallo zusammen. Wenn ich tagsüber (meist nachmittag) eine Spiel suche finde ich meistens immer ein ...

1 Antwort Wie bekommt diese Trophäe ? Princejason am 13. Juni 2017 um 21:34

Ich habe den H2O Teddy schon mehrmals gefunden aber bekomme die Trophäe nicht? Weiß einer warum?

2 Antworten XP farmen p_sycho am 05. Juni 2017 um 08:42

Hi, suche auf diesem Wege jemanden zum XP farmen. es gibt eine tolle methode hat jemand lust? ...

1 Antwort Wie wähle ich meinen Charakter/ Counseler? johnsinclair96 am 03. Juni 2017 um 12:51

Wie kann ich auf der X1 im Spiel meinen Counseler selbst wählen? In der Lobby stehen neben meinen ...

2 Antworten Was bedeutet Ms? p_sycho am 31. Mai 2017 um 06:12

Hallo Was bedeuten die Ms Zahlen der Spieler im Wartebildschirm? Da steht neben dem Namen zb. 100Ms. ...

2 Antworten Wie aktiviere ich Perks? Paddy9510 am 30. Mai 2017 um 08:23

Ich habe die Perks bereits gekauft und den Counselors zugeordnet, trotzdem habe ich die ...

1 Antwort XBox One nicht findbar WWEDGenerationX5000 am 28. Mai 2017 um 18:53

Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen warum das Spiel nicht im XBox Store findbar ist? Und wann sich ...

13 Antworten Suche Mitspieler für PS4 :) VikingWARRIORaut am 25. Mai 2017 um 19:10

Ich weis das Game erscheint erst Morgen aber suche trotzdem daweil Mitspieler für das Game :) Würde ...

