Fragen und Antworten zu Galaxy on Fire 2

Fragen

keine Antworten Got 2 hd Mission mit explosiver fracht... Niklsan1989bth am 13. März 2017 um 20:00

Hi... Ich verzweifle bei einer Mission in der man mit explosiven fracht (Gegenmittel für den Doktor ...

keine Antworten Kaamo Club geht nicht richtig Roxxon613 am 07. Dezember 2015 um 18:42

Hey Leute, bin neu hier und habe ne Frage: Ich habe die Kaamo Club Erweiterung gekauft und es hat ...

keine Antworten Wie kann ich ein add on kaufen ohne karte? Spawny-76- am 31. August 2015 um 19:10

Hallo, Ich möchte bei der App ein add on zB Valkyre kaufen. Da steht dann es geht mit zB der Master ...

keine Antworten Weiterkommen in galaxy on fire 2 hd Gigi74 am 07. August 2015 um 11:24

Bin im skavac System und habe die Mission von Alice durch.jetzt muß ich von khadar ins void System ...

keine Antworten Galaxy on Fire, Supernova Medaille: Störsender Bloodknight987 am 28. Januar 2015 um 17:42

Hi, ich hab mich endlich dazu entschlossen mir dome specter zu holen. Mir fehlt noch eine medallie, ...

1 Antwort Zerstörte Frachstschiffe finden UND schnell viel ... -Theseus- am 09. Dezember 2014 um 19:53

Hallo! Ich habe jetzt nach eurem Tipp für die ...

1 Antwort Komischer Antrieb Hilfe? Komm nicht ins Systeme heyler2 am 09. Oktober 2014 um 21:09

Hi. Hab das Spiel duchgespi und mir beide da-ons gekauft .nun muss ich mir so ein Schiff Holm von ...

1 Antwort Wie geht's weiter? iDay am 04. Oktober 2014 um 10:44

Ich hab die Amboss, Groza Mk II , Ghost, Nemisis, Dark Angel, Berger Cross Special, S'Knarr, Teneta ...

1 Antwort Void Kristallkerne iDay am 15. September 2014 um 10:39

Ich hocke ca. schon 4h. und komme an der Aufgabe, wo man die Void Kristallkerne beschaffen muss, ...

keine Antworten Level System Frage Scorpion05 am 15. Juli 2014 um 14:26

Ich spiele schon über 4 Monate Galaxy on fire 2 aber habe nie kapiert ab wann man ein höheres level ...

4 Antworten Mission Valkyrie überführen... wie kann man das ... EasyRV am 15. Juli 2014 um 13:58

ich komm einfach nicht weiter... habs zig mal ...

7 Antworten Welches Schiff soll ich mit mit Level 5 holen? wiwiwi3 am 06. Juni 2014 um 18:34

Ich bin jetzt Level 5 und will ein neues Schiff kaufen und ich habe immer noch Betty. Ich habe ...

1 Antwort Medallien Problem 1998Trickster am 25. April 2014 um 13:54

Hi, Ich hab rausgefunden, dass man (wenn man das spiel auf "normal" durchspielt) alle medallien von ...

2 Antworten Hi , wie schaff ich die Medaillie Bombenstimmung ... VoidX am 24. April 2014 um 14:45

Ich habe alle Medaillien auf Gold nur eine nicht ...

