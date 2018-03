Fragen und Antworten zu Game of Thrones 2012

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Game of Thrones 2012 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten flaschen im kampf benutzen mouka18021964 am 10. August 2015 um 17:25

hallo ich bin totaler neuling und komme nicht damit klar wie ich die piolen oder flaschen nutzen ...

keine Antworten Weiterspielen? FamilyGuy2001 am 28. Oktober 2014 um 17:07

Kann man am Ende von Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer weiterspielen?

keine Antworten Spielfarbe funktioniert bei mir nicht! Liegts am ... beguru200 am 14. Juni 2014 um 18:00

Bei mir funktioniert die Farbe nicht richtig. In ...

1 Antwort Welche Tasten benutze ich zum Kämpfen? Hamingja2011 am 23. Februar 2014 um 17:14

Irgendwie hab ich das gefühl, dass mein Kämpfer immerwieder "stockt". nach einem Gegner kann ich ...

keine Antworten Game of Thrones funktioniert nicht mehr luckykillyou am 08. September 2013 um 15:04

Hallo, habe mir vorhin Game of Thrones auf Steam gekauft.Ich habe es ohne Probleme gedownloadet und ...

keine Antworten Statuen für Mors sephiroth79 am 18. August 2013 um 20:49

Habe gehört, dass man die Statue "Schmied" in Kapitel 8 bei einem Händler kaufen kann. Ich habe alle ...

keine Antworten Wieviele kapitel gibt es? DonE164 am 09. August 2013 um 17:25

wieviele kapitel gibt es und kann man nach dem allen kapitel weiter zocken? lg benni

keine Antworten Ähnliches gesucht! MeoS am 16. Juli 2013 um 16:20

Ich suche ein Spiel was sich so ähnlich verhält wie die Serie . Das Spiel zur Serie ist leider nicht ...

keine Antworten Ähnliches gesucht MeoS am 15. Juli 2013 um 23:33

Ich suche ein Spiel was sich so ähnlich verhält wie die Serie . Das Spiel zur Serie ist leider nicht ...

keine Antworten Menü und Charakterauswahl wird nicht angezeigt Arayn am 14. März 2013 um 13:51

Menü wird nicht angezeigt hab das problem wenn ich das spiel starte und auf option geh um zum ...

keine Antworten Erweiterungen atokill am 13. März 2013 um 18:21

Wie kann man sich ein DLC kaufen wenn man das spiel im Laden gekauft hat und nicht bei steam? thx ...

1 Antwort Kapitel 6 - Nebenquest Raidenz am 03. November 2012 um 17:04

Gibt es eine Möglichkeit Sir Uthorn bloßzustellen ohne das es zu einem Kampf kommt? Das hatte ich ...

1 Antwort kapitel 7: mit mors und patrek im kampf oblivionnik am 30. Oktober 2012 um 08:52

in kapitel 7 muss man mit einigen jon arryn männern und einigen verräter-brüdern kämpfen. Bin ich ...

1 Antwort Kapitel 3 Krange am 26. Oktober 2012 um 10:35

Ich verfolge gerade Poddy und habe ihn bis zu dem Punkt verfolgt als er eine Frau überfällt und ich ...

keine Antworten Licht und Schatten tarik-21 am 24. Juli 2012 um 21:15

Was ich jetzt von euch erfahren wollte ist, warum ich nicht weiter komme habe doch die Pyromatiker ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Game of Thrones 2012 jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

PS3

Xbox 360 Leser-Wertung: 66 %

85 Bewertungen

zur Game of Thrones 2012