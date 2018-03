Fragen und Antworten zu Gangs of London

1 Antwort Deutsch oder Englisch? Panzerjoe am 17. August 2012 um 23:29

Ist das spiel auf deutsch oder englisch mit deutschem untertittel? Und ist die deutsche version ...

1 Antwort Töten werwa am 04. Februar 2012 um 17:57

Kann man in diesem Spiel Passanten töten?

keine Antworten Lohn sich das Spiel? (schlechte Bewertung?) FaxeKondi am 21. Januar 2012 um 15:58

Das spiel wurde ziemlich schlecht bewertet... seht ihr das auch so? Wenn ja - Warum? Wenn nein - ...

2 Antworten Wie ist das Game? nicizenki am 09. Oktober 2011 um 17:02

Kann man die Weld frei befahren? Kann man in den Bullenkutschen die Sirene anschalten? Gibts ...

1 Antwort cheats dammereez am 22. Juni 2011 um 15:51

ich finde die cheats nicht

1 Antwort Kann man es auswalen maschamirosira am 07. Oktober 2010 um 17:37

kann man auswählen welche person man spielen wil?

1 Antwort Türken Mafia? Alex95_xD am 18. Juli 2010 um 19:31

bei cheatz steht dass man Türken Mafia freischalten kann aber der cheat klappt nicht .. wer kann mir ...

1 Antwort wie iss das spiel ich hab par viedeos davon ... gelöschter User am 01. Dezember 2009 um 20:13

frage steht oben

2 Antworten steele gang hellgun am 05. September 2009 um 19:20

kann man auch mal mit der andy steele gang den story-modus machen

1 Antwort Freischaltbar? R-O-Y am 29. März 2009 um 18:53

Kann man ALLE Gangmitglieder freischalten im Freimodus?

7 Antworten spiel gelöschter User am 27. Februar 2009 um 23:53

ist das spiel wie gta oder hat das nur ne story oder muss man missione machen und kann man auch wie ...

