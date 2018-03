Fragen und Antworten zu Gears of War 4

Fragen

keine Antworten Uptate 50Gb babydorll am 23. September 2017 um 08:40

Ist es nicht möglich dieses Update zu umgehen?

keine Antworten Suche Leute für GoW 4 und Dead Rising 3 und 4 VikingWARRIORaut am 14. März 2017 um 13:51

Da ich wieder angefangen habe XBox One zu zocken suche Ich Leute für folgende Games: GoW 4 und Dead ...

1 Antwort Frage zum Ende - Spoiler Darkwatch_X am 01. November 2016 um 12:22

Hallo, sehe ich das richtig, dass ich hier ein richtig offenes Ende habe nachdem ich die Mutter von ...

keine Antworten Welche Horde-Map spielt ihr gerne auf "Insane"? LAKAI2006 am 26. Oktober 2016 um 09:31

Hi Community, wir spielen die Map "Fallout" auf "Insane" Welle 1-50 wegen der XP und CR rauf und ...

1 Antwort Gears-Teammitglieder gesucht alexmercer10 am 20. Oktober 2016 um 12:22

Hallo, Suche ein paar Leute zum Gears 4 spielen für die Kampagne und Horde :). Gamertag: PumaPawel ...

keine Antworten Gears gesucht ZOLLER am 11. Oktober 2016 um 21:34

Suche leute die bereit sind Horde zu zocken oder Kampagne auf wahnsinnig;) gamer tag ...

3 Antworten Gears Of War 1 - Jugdement Aktion gamezogger1993 am 09. Oktober 2016 um 22:41

Hallo =) Ich habe mir Gears of War 4 vorbestellt für Xbox One. Habe vorher nur Teil 2 gespielt und ...

2 Antworten Gears of War 4 Horde Modus 5 Leute Coop GAG-LogiNeko am 09. Oktober 2016 um 21:51

Servuz Leute, mal ne frage, Interesse ob jemand in Gears of War 4 den Coop Modus mit 5 Leuten zocken ...

1 Antwort Gears of War 4 + 1 -3 +Judgement sona am 13. August 2016 um 15:55

Hallo zusammen Ich wollte fragen, da die Xbox One version auch die alten Teile mitbringen ( 1- 3 + ...

