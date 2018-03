Fragen und Antworten zu Genji: Days of the Blade

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Genji: Days of the Blade oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten brauche Hilfe lupo90 am 22. Juli 2013 um 10:49

Ich bin bei Kapitel 5 mit den Schiffen bin jetzt bei der 2. Welle und komme ziemlich am ende nich ...

1 Antwort frage TheNemesisGamerr am 26. März 2013 um 19:52

lohnt es sich das spiel zu kaufen ?

1 Antwort kamera, blickwinkel ändern? loic1 am 16. Januar 2013 um 19:23

hi zusammen, kann man den blickwinkel der kamera irgendwie ändern? Weil mich nervt diese ...

keine Antworten anfangs problem pascha29 am 04. Februar 2012 um 12:24

hallo folgende frage wie besiegt man am anfang diese drei typen die sowas wie ein kristall in sich ...

2 Antworten Beschädigtes Tor Cerevantez am 05. Oktober 2011 um 21:33

Ich bin noch ziemlich am Anfang wie komm ich beim Beschädigten Tor weiter wo der erste Kämpfer seine ...

keine Antworten Eine Frage zum Ende von DotB, Antworten dürfen ... Buson-the-Killer am 04. August 2011 um 03:43

Ich liebe die beiden Genji spiele, den ersten ...

keine Antworten Bin bei der mission wo ich auf riesige schiff ... andrewking am 30. Dezember 2010 um 21:45

also ich bin bei der Mission Wo ich auf diese ...

1 Antwort Komm im schlachtschiff net weiter! bryanrc am 05. September 2010 um 11:34

Ich hab im Schlachtschiff drei rote Kugeln eingesetzt. Wo muss ich die vierte Kugel einsetzen, oder ...

1 Antwort hilfe! 96yusei96 am 19. August 2010 um 14:31

ich brauche hilfe ich bin da wo man diese generale oder so platt machen muss und bin endlisch weiter ...

3 Antworten Frage steht unten Beast82 am 15. Juni 2010 um 21:03

Hallo Leute ich wohlte mal fragen ob sich das Game noch lohnt (gehört es zu den Games die man in ...

1 Antwort gibt es trophen abdul2000 am 31. Mai 2010 um 20:22



1 Antwort online gelöschter User am 28. Februar 2010 um 21:09

kann man bei genji online spielen?und wenn ja wie geht das?habe den ps3 erst seit kurzem also nehmts ...

keine Antworten Kyo ENDBOSS jak09 am 04. November 2009 um 18:23

die erste runde is ja noch ganz eicht , einfach mit busons letzter waffe auf die tentakel halten(mit ...

2 Antworten Kampf gegen Yoritomo jak09 am 03. November 2009 um 16:51

ich bin an der stelle wo ich alleine mit Yoshitzune gegen seinen mitlerweile maschogane bessesenen ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Genji: Days of the Blade jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3 Leser-Wertung: 75 %

30 Bewertungen

zur Genji: Days of the Blade