Fragen und Antworten zu Go Vacation

Fragen

keine Antworten Was ist eine Pacman-Trophäe? OmiaO am 05. September 2017 um 17:00

Ich hab gehört das es eine Pacman-Trophäe gibt. Nun wollte ich zwei Fragen wissen: 1. Was ist ...

keine Antworten mit einem einheimischen treffen alexletsbam am 15. Juli 2017 um 14:37

wie treffe ich mich mit einem einheimischen? ich habe schon viel mit ihm "gesprochen" aber wie ...

1 Antwort Wie komme ich in die anderen Resorts? gelöschter User am 12. März 2016 um 22:48

Ich habe mit dem Spiel angefangen habe auch schon einige Aktivitäten gemacht, kann aber nur im ...

2 Antworten Reiten Sprintrennen Stufe 5 schaffen, Wie? Fisler0815 am 24. Juli 2015 um 19:11

Hallo, Ich habe jetzt an die hundertmal die letzte Stufe beim Reiten Sprintrennen gespielt und bin ...

1 Antwort Kartoffelgeist im Bergresort? Bella135 am 21. März 2015 um 13:02

Im Bergresort gibt es ja ein Mädchen dem man helfen kann. Die Stuge 5 mit dem Kartoffelgeist ...

1 Antwort schneerennen stufe 2-5? wie schafft man die? vclian13 am 07. Februar 2015 um 23:08

Wir haben jetzt gefühlte 100 mal das schnee rennen gemacht wir schaffen es einfach nicht, die ...

2 Antworten Strecke fahren Penelope13 am 26. Dezember 2014 um 18:34

Wie fährt man im bergresort die strecke für den goldenen Schlüssel ?

4 Antworten Sprung auf 'Nessi' Jumpscreed am 22. Dezember 2014 um 23:25

Ich bekomme den Sprung auf Nessi im Stadtresort nicht hin kann mir jemand einen Tipp verraten wie ...

2 Antworten Lach-Milch-Oma ? Flowergiirl am 21. Dezember 2014 um 18:40

Wo ist die Lach-Milch-Oma im Schnee-Resort?

2 Antworten Sprungbrett in bergresort ohne zugang creeper23 am 11. November 2014 um 17:53

Im bergresort ist ein weg zu einer sprungpalattform (wenn ihr euch zum kartenpunkt 6 teleportiert ...

2 Antworten welche tricks gibt es alle Annika2204 am 08. November 2014 um 20:00

Im schneeresort gibt es ein minispiel was trickherausforderung heißt. Aber ich weiß nicht alle ...

1 Antwort Mit Einwohnern reden? Magic_girl99 am 26. September 2014 um 19:36

Hallo :) Wie kann ich mit den Einwohnern reden? Danke schon mal im Voraus :)

1 Antwort Ich brauch hilfe beim villa renovieren! (go ... Katti01 am 29. Juli 2014 um 19:57

Also ich brauche echt dringend hilfe weil ich ...

