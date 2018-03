Fragen und Antworten zu GoW Ascension

Fragen

keine Antworten Kapitel 28 Vegeta--60000 am 14. Juni 2016 um 11:37

ich spielejz god of war Ascension auf schwer durch bei kapitel 28 komm ich ergendwie nicht weiter ...

keine Antworten Wenn es nicht kaputt ist Vegeta--60000 am 12. Juni 2016 um 19:34

kriegt man die Trophäe wenn man die roten Dinger sammelt die wo man wieder herstellen muss

keine Antworten Neus Spiel + keine TROPHÄE Vegeta--60000 am 11. Juni 2016 um 13:07

wenn man bei god of war Ascension ein neues spiel + beginnt kriegt mann dann keine Trophäe dass ist ...

keine Antworten Dorf Kirra-Ares Feuer garciastation am 17. August 2015 um 16:27

Hallo. Ich hatte noch nie Schwierigkeiten bei einem der GoW Teile. Hier hänge ich aber fest. Nachdem ...

keine Antworten Online Pass Kaos92 am 01. April 2015 um 10:53

Hey Leute, hab den Singleplayer jetzt durch und wollte mich in die Multiplayerschlachten stürzen. ...

keine Antworten 2 Fragen, eine zur Magie die andere zur ... gigabowser07 am 04. Januar 2015 um 22:34

Hallo Götter-Vollstrecker, ich habe 2 Fragen zu ...

2 Antworten gow auf pc krauti98 am 07. Dezember 2014 um 18:21

Kann man generell die gow teile auf dem PC spielen durch einen Emulator oder so? Ihr könnt mich auf ...

keine Antworten pass problem kingyunus am 09. November 2014 um 00:55

HEY Bei mir geht God Of War Ascension im mehrspieler nicht ich gebe den gutschein code (Network ...

keine Antworten Level 40 gelöschter User am 24. August 2014 um 15:34

Hi wollte fragen da mann ja wie bei COD sowas wie Prestige macht das mann auf level 1 zurück setzen ...

2 Antworten Ascension marken? DasDragonbornx am 31. Juli 2014 um 15:20

Wie bekomme ich die? Bin jz level 17(Ares) und habe keine einzige davon...brauch die um rüstungen ...

keine Antworten Kapitel 6 Bug? VIRUS_DD am 14. Juli 2014 um 11:20

Ich bin in Kapitel 6 auf der Schlange. Nachdem ich sie befreit habe, schlängelt sie sich ein paar ...

keine Antworten Endgegner auf schwer? vilenwina am 11. Juli 2014 um 10:57

Moin moin ihr Lieben Ich kämpf mich schon seit gefühlten 100 Stunden durch die Levels und bevor ich ...

keine Antworten Ultimatives Erweiterungspaket Volpe49 am 01. Juli 2014 um 16:45

Moin, wie oben steht, ich habe bereits 3 kostenlose DLCs, Jasons Handschuhe, die Mäntel der Götter ...

keine Antworten Barbarenhammer und Schicksalsspeer? CaptainSpaulding am 17. Juni 2014 um 17:20

Ich hab gelesen dass man den Barbarenhammer und das Schicksalsspeer aus God of War II im ...

