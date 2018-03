Fragen und Antworten zu GoW Ghost of Sparta

Fragen

keine Antworten Ausschalten? Lancevance13 am 14. August 2014 um 09:20

Ist das bei euch auch manchmal so dass sich das Spiel bzw. die PSP an gewissen Stellen nicht mehr ...

keine Antworten Ghost of Sparta Rüstung Effekt? Flenders92 am 04. August 2013 um 02:09

Tach. Hab endlich den Gottmodus geschafft und die Ghost of Sparta Rüstung freigeschaltet. Beim ...

keine Antworten Göttliche Herausforderung: Gerädert E1510 am 02. Januar 2013 um 16:37

Hat von euch jemand ein Plan, wie ich die Herausforderung schaffen soll? Ich habe das Spiel nun 1x ...

keine Antworten Wie viel speicher braucht das spiel Redgrave am 25. August 2012 um 20:03

hi will mir das spiel runterladen und würde gerne wissen wie viel speicherplatz das ...

keine Antworten Roboter Kratos Fähigkeit?!? Sandfall am 25. August 2012 um 09:19

Bei diese Kostüm steht ja der fähigkeit schadenressistenc, heisst es nicht das ich kein schaden ...

keine Antworten verkleidung zwergenfreak am 17. Juli 2012 um 16:11

was bringt die goötterrüstung genau bzw. was ist mit rache gemeint? und was ist die nach deimos ist ...

1 Antwort gooooooood moooooode zwergenfreak am 15. Juli 2012 um 16:31

findet ihr den nicht auch voll übertrieben? GoW ist zwar n gutes spiel aber der god mode ist meiner ...

keine Antworten Schicksals-Geister MonsterHunter333 am 14. Juli 2012 um 14:54

Wie kill ich die Schicksals-Geister im God-Mode? Ich reck immer.

1 Antwort Hä...? MonsterHunter333 am 23. Juni 2012 um 17:48

Ich hab in der Story 999999 rote Orbs gesammelt (mehr geht nich). Und im Tempel des Zeus hab ich ...

keine Antworten soll ich mir es holen DerVogel132 am 16. Juni 2012 um 15:02

soll ich es holen ja/nein was meint ihr.

1 Antwort Bitte Antworten hey61 am 14. Mai 2012 um 16:45

Hallo Leute ich habe meine PSP mit einem USB kabel an meinen Computer angeschlossen gemacht aber der ...

1 Antwort Die Adlerfrau Gangster2010 am 16. April 2012 um 23:51

ich hab die grad gekillt und wollte fragen wie lang es noch ungefähr dauert bis man es durch hat ?

1 Antwort hatte noch kein gow squareenixfriend am 03. April 2012 um 17:50

was kann man mit diesen roten kugeln machen die man einsammelt?

3 Antworten fragen ... squareenixfriend am 03. April 2012 um 12:05

1 : wie lange dauert das game bis man es durch hat? 2 : kann man auchnoch etwas anderes sinnvolles ...

1 Antwort lohnt es sich ? UltrosMaster am 17. März 2012 um 15:21

lohnt es sich zu kaufen? mfg ultrosmaster

