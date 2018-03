Fragen und Antworten zu Guitar Hero - Modern Hits

Fragen

1 Antwort ne frage!? Simca27 am 04. August 2011 um 12:28

Ich hab da mal ne Frage. Kann man guitar hearo für nds auch mit dem ndsi spielen? wäre nett wenn ...

1 Antwort ne frage Gamemaster_100 am 21. April 2011 um 13:02

Kann man dieses spiel auch ohne Gitarren griff spielen

1 Antwort Soll ich es mir kaufen? Dreamgirl_x3 am 13. November 2010 um 17:45

Hey Leute, ich habe schon Guitar Hero on Tour Decades und will mir vllt. auch Modern Hits holen. ...

2 Antworten hilfe Timber am 03. November 2010 um 15:51

hey, frage: was bdeutet das wenn da steht . mindestens 15 termolos? thx im vorraus

3 Antworten Was bedeutet Min. Notenserie 50 und NUR ... smileysandy am 17. Oktober 2010 um 12:15

HAllo einige Fananfragen kann ich nicht erfüllen, ...

1 Antwort Guitar Hero hits DarkAngel1779 am 10. Oktober 2010 um 10:46

Ich habe da mal eine frage ich habe gehört das man sich von den anderen Guitar Hero spielen songst ...

1 Antwort neues guitar hero? binki am 21. Juni 2010 um 18:35

hallo ich wollt ma wissen ob es nach modern hits mal wieder ein neues guitar hero für ds gibt. habt ...

3 Antworten Grössten Hits Jackbleacher am 29. April 2010 um 21:55

Was ist euer grösster Hit in diesen Spiel Song? Meiner ist Ruby.

keine Antworten Mehr? Jackbleacher am 29. April 2010 um 11:35

Wie kann man aus anderen Guitar Hero ds games die lieder rüberladen?Wird es noch mehr ds games von ...

3 Antworten Wie viel punkte? OnePaeceInOnePiece am 10. Dezember 2009 um 17:15

Wie viel punkte schafft ihr bei Que no Mein Rekord liegt bei 405.680 Punken wollt ma wissen ob ...

keine Antworten runterladen karuk am 08. Dezember 2009 um 18:44

kann man da auch irgentwie neue songs runterladen?

1 Antwort Gibt es Cheats? AnimalCrossing-Zocka am 11. Oktober 2009 um 19:34

Hallo, hab das Game nun durchgezockt (Karriere Auf Leicht, Mittel, Schwer & Profi) und will mal ...

3 Antworten Karriere freischalten Waikiki1 am 27. August 2009 um 18:40

Muss ich die karriere irgendwie freischalten oder ist irgendwas mit meinem Spiel nicht in ...

5 Antworten Wie ist das spiel? Garfield am 25. August 2009 um 15:05

Ich habe Guitarre hero on tour, und deassets(keine Ahnung wie man des jetzt schreibt). Lohnt es sich ...

1 Antwort lohnt es sich deutron am 18. August 2009 um 22:30

Lohnt es sich das spiel zu kaufen?

