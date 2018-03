Fragen und Antworten zu Guitar Hero: On Tour

Fragen

1 Antwort Frage aaronmega am 26. September 2012 um 18:25

welche songs sind eurer meinung nach die schwersten danke füe die antwort

1 Antwort Cheats lg1999 am 09. September 2011 um 10:47

Gibt es Cheats (z. B. dass man die Instrumente des Sängers oder Schlagzeugers ändern kann) MFG ...

1 Antwort Kostenloser Charakter! lg1999 am 08. September 2011 um 17:32

Hi, einer der Spieler hat geschrieben, dass man, wenn man mit Axel ohne Hemd Gitarrenschlacht spielt ...

1 Antwort frage sasuke_uchiha_98 am 29. Januar 2011 um 13:24

geht das grip auf den ds i

1 Antwort outfit freischalten? Kleiner_Keks am 22. Dezember 2010 um 18:45

wie kann man das 3. outift von pandora freischalten?

1 Antwort bonussongs.. Yoshis_are_x3 am 20. November 2010 um 13:49

ich wollt nur fragen, welche bonussongs gibt es und wie schaltet man die frei? danke schonmal im ...

2 Antworten i love my gameboy Link2782 am 08. Oktober 2010 um 17:31

das gibts so´n song der heißt"I love my Gameboy" und ich weiß net wie ich denn bekomme

2 Antworten wie ist das spiel gelöschter User am 26. September 2010 um 12:59



2 Antworten Songs DarkAngel1779 am 17. September 2010 um 23:08

Welche songs gibt es alle

keine Antworten Wie krieg ich leuchtende 5 sterne? ScARe am 24. August 2010 um 16:14

meistens wenn ich ein lied perfekt spiele zum beispiel i dont wanna stop(auf mittel)wird nach dem ...

1 Antwort Wie kann ich das Instrument in der Karriere ... Alex2160 am 30. Juli 2010 um 15:50

Ich weiss nicht wie ich das Instrument in der ...

keine Antworten wie krige ich modernere lieder? BSplayer am 29. Juni 2010 um 19:33

also ich habe ein chaetmoudul aba kein cheat wie ich neuere lieder kriege ehmmm naja könnt ihr mir ...

3 Antworten Grip,DS?Passt das. Son-go-han am 29. Juni 2010 um 16:29

Hallo alle zusammen ich möchte mir woll guitarhero holen, aber ich weiß nicht ob das Grip auch in ...

2 Antworten wie kriegt mann Career chikara26 am 29. Mai 2010 um 21:26

wie oben schon genannt wie kann ich Career freischalten?

1 Antwort Stufe schwer - ich kann es nicht! MegaLeon am 27. April 2010 um 15:36

Ich habe gerade Stufe schwer angefangen und habe auch schon in der U-Bahn die ersten 3 Songs ...

