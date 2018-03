Fragen und Antworten zu Guitar Hero - Warriors of Rock

Du hast ein Problem mit Guitar Hero - Warriors of Rock oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Liest hier noch jemand Fragen? GrafKoks am 18. April 2015 um 20:31

Aloha, meine Frage dreht sich um den "Laden" im Spiel. Mir werden da GH - Greatest Hits & GH - ...

keine Antworten Song Import Obwohl store down ist ? StinkerxD am 04. Februar 2015 um 23:04

Hallo :) hab mir heute Guitar hero 5 , Guitar hero world tour und warriors of rock gekauft. hab ...

keine Antworten Dlc's? GameHunterTri am 06. Dezember 2014 um 22:36

Ist es immer noch möglich dlc's zu downloaden? Wenn ja wie sieht es mit den preisen aus thx im ...

keine Antworten zurücksetzen GruberJan am 11. Juni 2014 um 12:38

Hallo zusammen! Wie kann ich bei warriors of Rock für die Wii alle fortschritte auf null setzen ...

keine Antworten Guitar Hero WoR Sonderangebote Server down Cyberdeath1993 am 24. Januar 2014 um 12:09

Ich habe folgendes Problem: Ich habe alle Guitar HERO Teile für XBOX 360. Wollte letztens bei Guitar ...

keine Antworten Freunde löschen? Miri-Rocks-x3 am 04. Januar 2014 um 20:27

Hey Leute. Ich habe jetzt ein paar Jahre nicht mehr gespielt und immer noch die ganzen Leute in ...

keine Antworten Eigene Musik Davidxd123 am 30. Dezember 2013 um 14:11

Heay , wollte mal nachfragen ob ich bei diesem Spiel ( Guitar Hero warriors of Rock ) meine eigene ...

keine Antworten Brauche dringend Hilfe! dyingbreed666 am 05. Dezember 2013 um 16:15

Wenn ich bei meiner guitar hero gitarre den anschlagschalter nach oben bewege also nach oben ...

1 Antwort Guitar Hero allgemeine Fragen! R3PL4Y am 04. November 2013 um 18:33

Ich habe einige Fragen dazu da ich mir das Spiel vielleicht kaufen möchte. 1. Ist überhaupt ...

keine Antworten Dringende Hilfe benötigt! Fun45 am 26. September 2013 um 20:41

Normalerweise ist in der songliste bei den jeweiligen liedern der schwierigkeitsgrad angegeben von ...

1 Antwort Neuer Spielstand? MayaMi am 10. September 2013 um 10:37

Hallo, ich habe das Spiel einer anderen Person abgekauft und nun ist beim Abenteuer ihr Spielstand ...

keine Antworten 130.007 Punkte? einszweihund am 05. September 2013 um 13:56

Es gibt ja den Erfolg "Beende einen Song mit 130.007 Punkten. Aber weiß irgendjemand bei welchem ...

keine Antworten Weitere Musiktitel 3gzm am 10. Juli 2013 um 15:57

Hallo ich wollte mir GH6 kaufen bin mir da aber noch nicht so sicher weil ich eine Frage habe. Ich ...

1 Antwort multiplayer ausprobieren thunderlp am 18. Juni 2013 um 19:12

Wie oben gesagt würde ich gerne mal den multiplayer ausprobieren ich spiele aufm schwierig keits ...

keine Antworten Wichtige Fragen zum Schlagzeug! einszweihund am 05. Juni 2013 um 22:18

Ich kriege vielleicht bald ein GH Schlagzeug aber ch muss viel über die Maße und so erfahren. 1.Wie ...

