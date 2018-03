Fragen und Antworten zu Haegemonia - Legions of Iron

Fragen

keine Antworten Patch 1.09 tefie6 am 07. Juli 2013 um 14:47

hey leute ich suche verzweifelt patch 1.09 ich finde nur einen link aber diese funktioniert nicht ...

1 Antwort ich wurde vor spiel start nach dem cd-code gefragt ... proton am 01. November 2011 um 18:27

Habe das spiel heute auf den Computer gejagt, ...

keine Antworten Wie kann ich Kreuzer bauen? Flachi2 am 05. Januar 2011 um 21:14

Ich bin in Episode 3 und komme jetzt zu Mission 3 (Rückeroberung der Systeme Beta und Gamma) kann ...

keine Antworten haegemonia: Legions of Iron Episode 2 Mission 2, ... XxFreezexX am 22. Dezember 2010 um 00:08

Also ich habe die Militärbasis gebaut und die ...

2 Antworten Agent entwischt und 1. Händler unangreifbar Tobiasinator am 10. Dezember 2010 um 19:42

Immer wenn der 1. Händler in der 2. mission der erden kampagne kommt und ich versuche ihn ...

1 Antwort alles richtig gemacht trozdem verloren Menic am 12. Mai 2010 um 18:33

immer wenn ich den zweiten Händler bezwungen habe und die erzabbaubasis das erz abbaut kommt zwei ...

keine Antworten spil unterbrechen zogger15 am 11. April 2010 um 09:29

hey ich hab son trainer den muss ich aba ers starten wenn das spiel läuft also geh ich zu windows ...

4 Antworten Militärbasis? Chrion am 16. Februar 2010 um 19:50

Hi ich kann keine Basen bauen (sind aber erforscht) obwohl ich genug kohle hab und in der 5. Mission ...

keine Antworten Online spielen Zero123 am 14. November 2009 um 14:54

Ich habe mal vor kurzem versucht haegemonia online zu spielen. Das Problem ist das ich keinen Plan ...

2 Antworten Schiffe unsichtbar Kevex am 11. Oktober 2009 um 18:49

Wenn ich ein Spiel lade, sind alle meine Schiffe ( auch gegnerische) Unsichtbar. Die Sonne fehlt ...

3 Antworten eine frage maikriedel_13 am 10. März 2008 um 19:26

es ist zwar keine frage um das spiel aber... bei meinen computer habe ich jetzt ganz neu xp drauf ...

2 Antworten Wie zerstöre ich den Asteroieden? nick1 am 10. März 2008 um 19:20

Ich bin grade in der Erd Misoin Episode 2 ich glaube Mision 1 und in der Alpah Galaxi ist ein ...

2 Antworten Mission New World und Eden prisoner am 22. Oktober 2007 um 19:44

Ich komme nicht mehr an die Solon Basis heran mit dem Späherschiff seit ich die zwei ...

2 Antworten Episode 1 ; Mission 2 TheVortex am 04. Oktober 2007 um 18:30

Also hier mal meine Frage: Wie finde ich in der 2. Mission von der Erde heraus, welche ...

