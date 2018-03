Fragen und Antworten zu Halo - Master Chief Collection

keine Antworten Kann man bei der halo MCC Waffen freischalten? Gobbeljock am 06. Januar 2017 um 18:11

Also wenn ich den Multiplayer spiele haben manche Spieler andere Waffen als ich überhaupt zur ...

2 Antworten Halo 3 ODST Kauf Problem ? alcapon15 am 30. Dezember 2015 um 00:36

Hallo es geht um die Master Chief Collection, dort gibt es ja noch denn DLC Halo 3 ODST für 4,99 ...

keine Antworten Halo MCC - Erfolgsjagd Alpinestar23 am 08. Dezember 2015 um 15:04

Gibts noch jemanden der genau so motiviert ist wie ich und die Erfolge im Spiel machen will? Sei es ...

3 Antworten Multiplayer greenmask5 am 10. November 2015 um 09:30

Guten Tag liebe Community, ich war schon letztes Jahr am Release stolzer Besitzer von der MC ...

keine Antworten Halo Benutzer und Speicher Problem Mo1990 am 02. November 2015 um 21:19

Guten Abend, ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer X Box One. Meine erste Anschaffung war die ...

1 Antwort Werdet ihr auch immer nach einer Runde gekickt? elias1322 am 02. August 2015 um 23:00

Also wenn ich im Menü bin also bei Multiplayer bin, irgendein Spielmodus auswähle spiele ich ihn ja ...

keine Antworten Erfolgsbug? Sonic184 am 30. Juli 2015 um 20:02

Halolo, Ich hab nenmerkwürdigen Bug und weiß nicht genau, woher der kommt. Ich habe gestern die Halo ...

keine Antworten Super Sprung Halo 2 Master Chief Collection mikail008 am 08. Juni 2015 um 17:30

Wie kann man ein super Sprung in Multiplayer "ausgesperrt" machen. Habe Video gesehen die ich leider ...

1 Antwort Keine Rechte das spiel zu spielen trotz kauf und ... Vogelmund210 am 07. April 2015 um 19:41

Hallo Leute. Ich habe ein Problem und zwar kann ...

keine Antworten halo team xColdHandOfDeathx am 01. April 2015 um 15:05

suche noch ein leute um slayer oder schmiede zu machen

3 Antworten 2 Fragen Lohnt es sich? DBZDanny am 18. März 2015 um 16:40

Hallo, 1. Lohnt es sich deswegen eine Xbox One zu kaufen? Denn ich hab früher auf 360 Halo 3 und ...

1 Antwort Mannschaft xVadamee am 15. März 2015 um 00:47

Guten Tag Freunde! Ich suche paar Jungs/Mädels die bock haben in einer 5er Mannschaft für Halo 2 ...

1 Antwort <--- verzweifung :D K1K2K3K4 am 01. März 2015 um 23:23

kann mir vllt jemand sagen why man bei halo2 wenn man koop zockt (auf legendär) immer vom letzten ...

1 Antwort Erfolg seinem schicksal entgegen xzocker am 22. Februar 2015 um 13:47

zu höherem bestimmt was muss ich machen ?

keine Antworten Schmiedewelt halo 4 capetown am 20. Februar 2015 um 17:45

Hey Gibt es die halo 4 schmiedewelt noch ? Ich kann unter der Rubrik Schmiede für Halo 4 nur die ...

