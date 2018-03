Fragen und Antworten zu Hard Truck

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Hard Truck - 18 Wheels of Steel oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Sprache ? lena2598 am 26. Dezember 2012 um 14:06

Also ich hab das Spielgeschenkt bekommen und das Spiel geht nur auf Englisch, weiß jemand wo & wie ...

keine Antworten Cheats Jemmy_Vendetta am 18. Februar 2012 um 14:31

Hallo Leute heute Ich habe eine Frage nemlich wie kann ich die cheats aktivieren? ich habe denn ...

1 Antwort Hängen und laggen wegmachen ? Gexos am 14. August 2011 um 21:57

Hallo Leute ! Ich hoffe ihr könnt mir helfen , also ich hab das spiel installiert alles schön und ...

keine Antworten Eine frage zur firma gtakiller am 29. Juli 2011 um 09:32

wenn ich einen fahrer treffe und ihn einstelle kann ich ihn aber keinen job geben weil ich irgendwie ...

keine Antworten hilfe gtakiller am 06. Juli 2010 um 16:00

kann mir einer ein geld betrag schreiben der über 300.000 ist weil bei mir geht das nicht

1 Antwort wie kann mananhänger dran machen? oli2000 am 09. April 2010 um 16:13

wie kann man an den truck ein anhänger dranmachen ich versteh das irgendwie ned

1 Antwort wie kann man cheats ein geben? oli2000 am 09. April 2010 um 16:10

ich habe mir die vollversion von einer cd die bei einer zeitung dabei wa heruntergeladen wie kann ...

keine Antworten Wie funktioniert der trainer? KitKatchunky am 12. Oktober 2009 um 13:57

Ich kann ihn starten aber er schreibt immer bitte CD einlegen. Bitte helft mir. Viele Grüße ...

1 Antwort Ist das spiel cool ? hanno300 am 09. August 2009 um 10:44

und ist es real ?

2 Antworten Wo kann man cheat eingeben Erooo am 16. April 2009 um 14:36

Also ich weiss nciht wo man cheats eingeben kann , kann einer mir es schreiben

1 Antwort Kann mann in Hard Truck 18 Wheels Of Steel auch ... ver611 am 19. November 2008 um 08:36

Ich versuche schon mal die ganze zeit zu blinken ...

4 Antworten Wieso funktionieren die Cheats nicht ? blake am 27. Dezember 2007 um 19:21

Ich brauche Geld und der Cheat : cheat money funktioniert nicht ich brauche hilfe

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Hard Truck - 18 Wheels of Steel jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 91 %

16 Bewertungen

zur Hard Truck