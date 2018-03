Fragen und Antworten zu Harvest Moon - A New Beginning

Fragen

2 Antworten Woher bekomme ich die Schere? dorlixx am 22. Oktober 2017 um 18:27

Ich habe mir ein Schaf gekauft und will es jetzt endlich scheren. Ich bin Mitte Herbst und habe das ...

keine Antworten Wasser Paddy blume20 am 25. Juli 2017 um 15:28

Hallo, ihr Lieben helferlein. Ich habe mir das Spiel vor kurzem geholt und bin Begeistert. ...

1 Antwort Schwarze Fragmente JikiChi am 28. Juni 2017 um 23:58

Hallo Allerseits. Versehentlich habe ich eines der schwarzen Fragmente verkauft. Ich würde gern ...

keine Antworten a new beginning - Allen - green heart event Lilohoex am 18. April 2017 um 17:59

Hallo, ich hab da mal 'ne Frage und zwar, ich hab Allen den Ring gegeben und jetzt ist das Herz bei ...

3 Antworten a new beginning - Allen - blue heart event Lilohoex am 18. April 2017 um 13:18

Hallo, also meine Frage ist, wie kann man das Herz bei Allen blau machen? Ich habe seit gestern das ...

keine Antworten Heiraten kosmalla am 22. Februar 2017 um 11:04

Hallo zusammen, Ich wollte Beil heiraten, habe das rote Herz ein Doppelbett und das vergrößerte ...

1 Antwort Town restoration 3 wolke_20 am 13. Februar 2017 um 15:11

Kann mir jemand helfen bei Plan 3 und 7, bei Plan 3 weiß ich das ich ein Gasthaus brauche reicht da ...

keine Antworten Town Restoration 3 wolke_20 am 13. Februar 2017 um 13:22

Hallo kann mir jemand helfen bei Plan 3 und 7 Danke im voraus

keine Antworten Sachen verkaufen Yixinghz am 08. Oktober 2016 um 08:32

Hallo ich hab das spiel jz schon lange nicht mehr gespielt. Wo kann ich meine Sachen verkaufen wie ...

keine Antworten Musikstücke bitte helfen wolke_20 am 02. Oktober 2016 um 02:00

Hallo ich habe die drei häuser von den jeweiligen wo ich die musikstücke finden soll um die mine ...

keine Antworten Ich benötige dringend 5x Kamille / Harvest Moon a ... elli10 am 01. Oktober 2016 um 22:08

Hallo liebe Community, ich habe leider das ...

keine Antworten kann mie jemand helfen wolke_20 am 29. September 2016 um 10:11

- Wie viele Tiere kann man in der Scheune und im Hühnerstall halten insgesamt ich wollte eine 2. ...

1 Antwort bitte helfen wolke_20 am 16. September 2016 um 20:44

Um die stadt zu restaurieren habe ich von dunhill 3 Pläne bekommen was verlanngt er den bei Plan 3 ...

1 Antwort hallo ich hätte da mal ein paar fragen wolke_20 am 16. September 2016 um 11:55

Wann wird die miene offen sein. Und wie kann ich die Tannen Bäume fällen mit meiner normalen Axt ...

1 Antwort Anzahl der Geschenke sehen?a Min772 am 31. Juli 2016 um 15:47

Kann man die Anzahl der verschenkten Geschenke ,an z.B. den Heiratskandidaten, sehen?Oder muss man ...

