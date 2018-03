Fragen und Antworten zu Harvest Moon - Seeds of Memories

Fragen

keine Antworten Gibt es eine Kiste / Box in dem spiel in dem man ... Der_Cj am 09. Februar 2018 um 12:53

Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein aber gab ...

keine Antworten Angeln! kuschelmaus2016 am 20. Dezember 2017 um 15:30

Hallo, ich bekomme einfach keinen Fisch. Egal welchen Köder ich nehme . Es kommt immer nur dieser ...

keine Antworten Ich kann bei Harvest Moon DS keine Gebäude mehr ... celi000000 am 22. Februar 2017 um 12:28

Hey, also ich spiele seit einer Weile Harvest ...

1 Antwort Wie Heiratet man? DemonLilith am 27. Januar 2017 um 11:38

Hallo liebe HM Fans , Kann mir jemand erklären wie man Heiratet nachdem der auserwählte schon alle ...

keine Antworten Wie behalte ich meine Katze? gonzeline04 am 17. Januar 2017 um 18:27

Immer wenn ich ejne Katze im wald finde und sie in mein Haus bringe und dann schlafen gehe, dann ist ...

2 Antworten Wieviele Ebenen gibt es in der Mine? Rena02 am 26. Juni 2016 um 07:57

Hallo nochmal ich ^^ habe geackert und geackert und es gibt kein (?) Ende... Irgendwie bin bei Ebene ...

1 Antwort Schneller Geld verdienen Rena02 am 26. Juni 2016 um 07:52

Hallo liebe Gamer, weiß jemand wie man schneller an Geld ran kommt ohne in der Mine zu arbeiten und ...

keine Antworten Release? Flo2605 am 23. Februar 2016 um 19:24

Hi Leute, ich denke ich gehör nicht zu den einzigen, die das Spiel erwarten. Weiß jemand den ...

2 Antworten Spezielle Samen bei Sam Kaufen? sarai am 22. Februar 2016 um 20:31

Ich hab irgendwo gelesen das man die speziellen Samen von den -Ich nenns mal - "memory-belohnungen" ...

1 Antwort Wie schauts aus? RoNemo am 15. Dezember 2015 um 20:52

Wie ist das jetzt eigentlich? kommt das Spiel und wenn ja wann denn?

