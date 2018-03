Fragen und Antworten zu Haven - Call of the King

Fragen

keine Antworten Speichern? Ronjana am 07. Dezember 2012 um 13:16

Hallo, Mein Sohn hat dieses Spiel gerade bekommen und irgendwie haben wir ei Problem mit dem ...

keine Antworten wie schafft man die heldeninsel? sarcosucks am 03. Mai 2012 um 20:20

bei der heldeninsel gibts ja drei aufgaben, die mit den spinnen in der höhle un die mit dem ...

keine Antworten Ratatouile!Kübel ziehen wie geht das? NeedSex am 03. Juli 2011 um 23:13

ich bin an der stelle wo ich den kübel vom koch mit einer schnur umhauen muss da ist in der ecke so ...

1 Antwort Haven! ERSTE WELT! HILFE NeedSex am 15. Mai 2011 um 21:02

da gibt es so einen becher wo man sein schild einsetzten soll um es zu knacken,wie? aber ich komm ...

keine Antworten ich komme ferdamt nicht mer weiter !hilfe ! (danke ... rockleone am 13. Oktober 2010 um 14:22

ich bin an der bucht nach dem ersten rennen und ...

1 Antwort Wie kriege ich die Flieger K.O gelöschter User am 28. Mai 2010 um 12:48

hallo, ich komme nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe denn ich bin in ein Level wo man Flugzeuge ...

keine Antworten Wie schaffe ich die Insel? xSweetDevil am 01. Februar 2010 um 16:00

Hi, bin auf der Insel nachdem ich (ziemlich am Anfang)vom Schiff gegangen bin. Das Labyrinth und die ...

keine Antworten wie kann ich das spiel gewinnen Tuga_prince am 15. Oktober 2009 um 21:28

ich habe das ganze spiel durch gespielt und am schluss werde ich angekettet und warte nur noch auf ...

keine Antworten komme bei dem schiff net weiter sira2008 am 19. Juli 2009 um 12:23

bin an der stelle wo man das schiff in der ferne abschießen muss und dabei selbst mit schüssen ...

3 Antworten ich habe das spiel durchgespielt und vetch gewinnt ... KINGGOKU7896 am 23. Juni 2009 um 12:02

ich habe es durchgespielt und vetch tötet atillion ...

1 Antwort Wer kann uns weiterhelfen ? overlord14 am 04. September 2008 um 13:25

Wir sind im level clearwater bucht wir müssen 5 Federn und 5 schlüssel finden wir finden die ...

