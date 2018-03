Fragen und Antworten zu Hearthstone

Fragen

1 Antwort Wie funktioniert das mit zwei Accounts für ... Leser1988 am 24. März 2016 um 14:32

Guten Tag zusammen :) 1.) Wie erstelle Ich einen ...

2 Antworten lvl 60 77Sensenmann77 am 01. Februar 2016 um 20:29

Hi Leute ich spiel jetzt schon fast 2 Jahre Hearthstone und mach ungefähr jeden tag 2-5 spiele ( ...

keine Antworten suche Freunde! Jumpman1996 am 30. Januar 2016 um 11:20

Leider spielen meine Freunde fast nicht mehr Hearthstone. Darum wollte ich fragen, ob mir jemand ...

1 Antwort welches addon soll ich mir holen? xxstylaaxz am 22. November 2015 um 20:25

ich kann mir 2 der 3 addons holen also Naxramas Black-rock oder Forscherliga. Welche beiden würdet ...

3 Antworten Deck Tipps xxstylaaxz am 01. November 2015 um 16:39

Hallo Leute :) spiele schon fast 2 Jahre hearthstone, komme bei der Rangliste jedoch nicht über rang ...

1 Antwort Frage? Openud am 13. Oktober 2015 um 11:12

wenn ich das spiel lösche und es wieder runterlade, habe ich dann noch alle karten oder nicht?

1 Antwort Turnier Modus? entoni666 am 08. September 2015 um 07:28

Es sind ja mit dem letzten Update der tunier Modus gekommen aber ich kann ihn nicht finden. Kann mir ...

1 Antwort Belohnungen nachschauen?! AntiHipHopTrupp666 am 28. August 2015 um 20:32

Hallo ihr Lieben, Ich habe jetzt leider schon zum zweiten mal meine Belohnung am Ende eines Spieles ...

2 Antworten PayPal Probleme sarah0001 am 10. August 2015 um 19:31

Wenn ich versuche mit PayPal zu bezahlen, kommt nach der Eingabe des Pw. immer ein Fenster worin ...

1 Antwort Das großte Turnier Sanmaster58 am 29. Juli 2015 um 05:21

Hab grad ein bissien auf Battle.net nachgelesen und das hier gelesen : Wir feiern das Große Turnier ...

1 Antwort Blackrock karten in gold gelöschter User am 28. Juli 2015 um 17:17

Kann man die Blackrock Karten auch in gold bekommen? wenn ja wie

keine Antworten Eine mysteriöse karte Theripper1 am 19. Juli 2015 um 22:54

Vor kurzem hatte ich eine komische blaue karte mit irgendeinem text denn ich nicht gelesen habe >_> ...

5 Antworten Battlenet account kosten? Openud am 01. Juli 2015 um 12:02

um das spiel zu spielen braucht man ja einen battlenet account. muss man da monatliche kosten ...

1 Antwort Hearthstone - Heroes of Warcraft sunny234 am 20. Juni 2015 um 15:39

Hey, ich spiele seit gestern Hearthstone - War of Warcraft. Mein Gegenspieler hat zu mir gesagt bzw ...

2 Antworten Legendary craften HabKeinLeben am 09. Juni 2015 um 21:39

Hallo zusammen. Ich möchte mir ein Legendary craften. Das Problem hierbei liegt nun das ich seit ...

