Fragen und Antworten zu Hearts of Iron 3

Fragen

keine Antworten Multiplayer per Game ranger XDgamer2000 am 03. Oktober 2015 um 13:48

Es funktioniert irgendwie nur ohne DLC's. Mein kumpel und ich haben die selben 3 haupt DLC's aber ...

1 Antwort ForTheMotherland DLC: Totale veränderung!? XDgamer2000 am 03. August 2015 um 17:50

Bevor ich das dlc gekauft habe war es möglich jeden sofort in die Fraktion zu holen, der nahe genug ...

keine Antworten Bekomme den Krieg mit Frankreich nicht gebacken XDgamer2000 am 03. August 2015 um 17:41

Also ich versuche mittlerweile immer ein extrem Starkes Deutschland aufzubauen und der Geschichte so ...

1 Antwort Fallschirmjäger und TransportFLZ Organisation?! HYPER-GAMER am 29. Juli 2015 um 20:17

Hallo Leute, Ich spiele mit Japan es ist gerade 1941 und ich habe mir gestern etwa 4,5 Stunden den ...

1 Antwort Kurztaste zum bauen derlord123 am 26. Juli 2015 um 15:35

Hallo liebe Community, es gibt ja Tastenkürzel zum bauen. Die sieht man wenn man mit der Maus über ...

4 Antworten "Effektiver?" bauen derlord123 am 29. Juni 2015 um 18:33

Hallo liebe Community, habe mal eine Frage, ich würde gerne die Kampagne mit der SU beginnen und in ...

3 Antworten Schwere Lags im späteren Spielverlauf Arbur am 17. Juni 2015 um 22:30

Wie bereits in der "Frage" beschrieben, ab ~1940 dauert eine Stunde auf schnellster Geschwindigkeit ...

keine Antworten Hafen "bauen"? Toothless17 am 07. April 2015 um 00:19

So also mein problem sind folgender massen aus: Ich habe meine Kampagne mit der Schweiz gestartet ...

1 Antwort Führungspunkteverteilung regulieren GabberGandalf am 19. Januar 2015 um 00:47

Ich kann seitdem ich die Fürhrungspunkte nach Bedarf reguliert habe ( auf die Zahl geklickt) weder ...

1 Antwort Wieso hat die Wehrmacht 2 Oberkommandos? West und ... RainaldvanDassel am 10. Oktober 2014 um 15:40

Danke für die Beantwortung meiner Fragen aus ...

keine Antworten Add-on geht nicht! BlackJackone am 10. August 2014 um 16:59

Hallo, ich habe mir gerade Hearts of Iron III mit den 3 Add-ons. Das Problem ist das ich Their ...

1 Antwort Hallo ich habe folgende Fragen: RainaldvanDassel am 08. Mai 2014 um 15:39

Hallo, ich habe folgende Fragen: 1. kann man das Spiel schon 1933 anfanbgen? 2. kann man Hitler ...

1 Antwort Durch ein Event oder ähnliches ein Land sofort zum ... Empirerking am 20. April 2014 um 01:13

Hallo Spieletipps Community, Ich frage mich ob es ...

1 Antwort Ansprüche ändern Nazghul0815 am 11. Februar 2014 um 22:18

Wie kann man in den dateien die ansprüche auf provinzen der länder überschauen bzw. abändern? Thx im ...

3 Antworten Einheiten/Fronten der KI übergeben? maximilian3394w am 23. Januar 2014 um 15:05

Hallo liebe Spieltipps-Community, ich habe eine Frage bezüglich der KI: Ich habe gehört, man kann ...

