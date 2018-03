Fragen und Antworten zu Hearts of Iron

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Hearts of Iron oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort dises spiel ist nicht gut cristoph999 am 27. März 2013 um 09:36

ich komme garnicht mit die steuerung ist nicht gut ich komme nicht mit wie man mit diesen ...

1 Antwort wichtige frage Monster-HUNTER97 am 09. Juli 2011 um 16:00

Ich wollte mal fragen wie man TRUPPEN AUF TRANSPORTER VERLADEN KANN DANKE IM VORAUS

1 Antwort wie kann man eine atombombe werfen alaa61 am 24. April 2010 um 20:58

ich hab mehrere atombomben aba weis nicht wie man die abwirft das macht das spiel langweilig

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Hearts of Iron jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 77 %

14 Bewertungen

zur Hearts of Iron