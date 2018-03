Fragen und Antworten zu Hello Kitty: Big City Dreams

Fragen

1 Antwort Kein Plan! Green-Angel am 08. Januar 2011 um 22:04

Okay ich hoffe ihr könnt mir helfen!? Ich habe bereits das spiel... mindestens sechts mal ...

1 Antwort weiß nicht... Zebralinchen am 02. Mai 2010 um 15:55

ich will's mir kaufen,weiß aba noch nicht so recht... ist es gut? was muss man genau machen? ist ...

keine Antworten cheats? hannahnurden am 10. Dezember 2009 um 20:04

kann mir einer die cheats für hello kitty für viele fp geben? danke im vorraus

keine Antworten Hello Kitty Diary! Luigi44 am 01. November 2009 um 14:49

Schaut bitte mal bei meiner frage rein! Denn da antwortet niemand! Die frage bei ,,Spieletipps", ...

2 Antworten wie geht es weiter? Milamaus96 am 12. August 2009 um 19:01

hallo, ich habe jetzt die beste wohnung gekauft und ich habe auch alle klamotten und zimmerthemen ...

3 Antworten schatulle! carmin12345 am 12. August 2009 um 15:29

man bekommt von den eltern eine schatulle geschenkt. um diese zu öffnen braucht man einen schlüssel ...

2 Antworten Cheatseiten? sahni am 11. August 2009 um 16:32

Suche gute Cheatseiten zu Hello kitty bitte schnell

3 Antworten Häääh..?!? gelöschter User am 02. Mai 2009 um 18:31

Also ich hab das Spiel und nachdem ich es angemacht hab eine Sprache ausgesucht! Dan muss man ja zum ...

8 Antworten hi bin hier neu(ich meine auf dieser seite vom ... gelöschter User am 22. März 2009 um 14:17

wie ist das spiel?ist es ÖDE oder eher cool?lohnt ...

3 Antworten Das Spiel fruelingsfee am 07. März 2009 um 11:23

Lohnt es sich das Spiel zu kaufen oder ist es doch ehr langweilig? Danke schon mal im vorraus :)

9 Antworten wie bekomme ich das spielzeug ? HelloKitty180 am 01. Januar 2009 um 16:51

hallo leute ! wie bekomme ich bei das spielzeug, also wie soll ich das machen, muss ich mit dem ...

2 Antworten Wie kann man Briefe löschen? schiba03 am 21. Dezember 2008 um 15:47

Bei meinen Briefen ist alles so voll, das ich keine neuen bekommen kann. Wie kann ich die Briefe ...

1 Antwort Kann man sich mit anderen kittys (drathlose ... mayuu am 18. Dezember 2008 um 14:56

kann man? frage steht schon oben x)

5 Antworten Wie ist das Spiel so? _Glaziola_ am 11. Dezember 2008 um 13:35

steht oben^^

2 Antworten Was muss man da machen...? -Schnuckal- am 08. Dezember 2008 um 14:10

Frage steht oben...!

