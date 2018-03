Fragen und Antworten zu Hero Zero

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Hero Zero oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Cheats OHNE surveys UND passwörter danny1904 am 10. März 2016 um 23:14

Wenn einer nen Cheat kennt OHNE surveys UND passwörter dann bitte den Link

1 Antwort was kann der heldensinn? herozeroramona am 21. Oktober 2014 um 21:13

Was kann der heldesinn für 2 donuts?

keine Antworten Hey wollt ihr ins Team Pokemon2009__ am 03. Mai 2014 um 09:55

Ich bin auf Server 1 und wollte fragen ob ihr in mein Team kommen wollt wir sind zu 53% Ausgebaut ...

keine Antworten Team auf s1 zu 51% ausgebaut Pokemon2009__ am 18. Januar 2014 um 21:04

will jemand kommen wenn man spendet donuts wird man berater

1 Antwort !wie kann ich das team verlassen jmontag am 26. Dezember 2013 um 10:29

wie kann ich dazs team verlaasen

1 Antwort Code einlösen Sorrows am 17. Oktober 2013 um 12:36

Ich habe eine Frage nähmlich ich weiß nicht wo man die Codes einlöst könnt ihr mir helfen ?

keine Antworten kaufen Pokemon2009__ am 16. September 2013 um 16:58

wie bekomme ich im laden ironische sachen

1 Antwort ich spiel grad hero zero wer hat bock? RAZOR2 am 08. September 2013 um 17:39

mit mir auf s2 zu chatten bitte alle in meinem team sind immer spät on ich bin allein

keine Antworten Mitglieder gesucht! max02 am 08. August 2013 um 16:50

wir suchen mitglieder auf s4 vorstellungen: level:50+ aktiv sein das spiel halb wegs ...

1 Antwort Wertw liam2003 am 30. Juni 2013 um 10:30

wie kann man die werte ändern

3 Antworten Melonen ? Meister14 am 18. Mai 2013 um 23:04

Kann mir jemand bitte sagen wie man die Melonen in Hero Zero bekommen kann.

1 Antwort Spielaffe und hero zero sos77 am 02. März 2013 um 21:07

Hi ich hab ne dringende frage un zwar habe ich hero zero angefangen auf Spielaffe.de aber später ...

14 Antworten Leveln ? Meister14 am 28. Dezember 2012 um 12:40

was bringt es, wenn man eine hohe level hat im spiel und Jeden tag 300 Energie macht, so wie ich ?

5 Antworten gutscheincode sos77 am 16. Oktober 2012 um 13:08

wie und wo bekomme ich ein gurscheincode?

