Fragen und Antworten zu Heroes 4

Fragen

keine Antworten Heroes 4 auf windows 10 gondolator am 09. Februar 2016 um 16:51

Hab mal wieder heroes 4 ausgegraben und wollte es installieren wenn ich das setup nun ausführe wird ...

1 Antwort Karteneditor monkey_d_gaarp am 23. August 2014 um 22:44

Kann mir bitte jemand sagen, wo das Wasser im Karteneditor ist? Ich finde es einfach nicht. Bedanke ...

keine Antworten warum funktionieren manche cheats nicht bei mir? materna am 15. Februar 2013 um 10:16

der cheat Trinity um erzengel zu bekommen funktioniert nicht wie auch der cheat CityOfTrony um alle ...

2 Antworten Menschen Kampange emillie40 am 14. August 2012 um 21:39

Ich spiel grade den ersten Teil der Kampange hab so ziemlich alles plattgemacht alle städte erobert ...

1 Antwort Mit Jemandem anders an einen pc PoppelEisKnoten57 am 19. Mai 2012 um 18:33

Hey Leute ich wollte mal wissen ob es auch geht das man mit einmen anderen an einem pc zu spielen ...

1 Antwort Kampagne mit Lysander Pirat61 am 09. Mai 2012 um 11:47

Hi Leute ! Mach gerade die kampagne mit Lysander ( Greifenherz ) . Hab soweit alles fertigaber ich ...

1 Antwort wer ist besser CM-Punk23 am 03. Mai 2012 um 07:49

soll ich in der 1 karte mit diesem elwin oder so in der burg einhörner oder greife bauen bitte ...

2 Antworten Starke Monster ruffy101 am 19. Oktober 2011 um 14:15

Hi Leute, in der Karriere hab ich die Burg meines Gegners angegriffen. Er hatte ungefähr die ...

1 Antwort aufv deutsch ruffy101 am 17. Oktober 2011 um 13:00

ist das oder teil 3 auf deutsch

2 Antworten fehler beim installieren Evoh am 26. Dezember 2010 um 12:24

Hey...ich habe Heroes IV schon länger nur jetzt habe ich windows 7 bekommen und wenn ich versuche es ...

2 Antworten Kann man den cheat der die karte aufdeckt wieder ... Catweazel am 19. Oktober 2010 um 14:59

ich hab den cheat einfach ma eingegeben und jetzt ...

1 Antwort Solmyr Pirat61 am 05. Oktober 2010 um 22:26

Hallo Leute ! Spiele gerade Kampagne 3 mit Emilia Himmelreich . Bin in der 3. Karte mit dem ...

1 Antwort Wie geht das Orakel link1000235 am 06. August 2010 um 20:36

Kann mir jemand sagen wie das geht ich gehe zwar zum X aber da passiert nichts

4 Antworten was ist besser ? Pj96 am 24. Juli 2010 um 17:21

was ist besser schwartze drachen 10 oder 20 hydren?

1 Antwort wie geht das orakel link1000235 am 10. Juli 2010 um 19:27

hallo ich hab ein problem ich hab das spiel auf englisch und hab keine ahnung was mit dem orakel ist ...

zur Heroes 4